Nye restriktioner kan give DSB underskud på op mod 1,3 milliarder

2020 bliver et endnu dyrere år for DSB end forventet. Efteråret har budt på langt færre passagerer end normalt, og det ventes også at være billedet i vintermånederne.

DSB forventer, at året kan ende med et samlet underskud på 1,1-1,3 milliarder kroner. Det oplyser DSB i sit regnskab for tredje kvartal.