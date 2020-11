Se billedserie 17 af de markante gule biler er allerede i brug, mens der kommer 12 nye i starten af 2021. Fotos: Børge Jakobsen & Søn

Nye regler har fået entreprenørfirma til at investere i 29 nye biler

Erhverv - 19. november 2020 kl. 12:33 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen

17 nye biler i august og yderligere 12, der ankommer til januar. Det er, hvad entreprenørfirmaet Børge Jakobsen & Søn i Næstved har været nødsaget til at investere i, efter nye regler om partikelfiltre på dieselbiler trådte i kraft i sommer.

Folketinget vedtog for godt et år siden, at samtlige dieselvarebiler, der er indregistreret før 1. januar 2007 skal være udstyret med et særligt partikelfilter, før de må køre i større byer med miljøzoner. Det gælder på Sjælland i både København og på Frederiksberg.

Hovedstadsområdet udgør i gennemsnit mellem 60 og 70 procent af Børge Jakobsen & Søns omsætning, så derfor var det bydende nødvendigt at udskifte omkring halv- delen af firmaets bilpark på kort tid.

- Vi var ved at være der, hvor vores ældste biler skulle udskiftes, men det var måske ikke lige blevet 29 biler på næsten én gang, hvis det ikke var for de nye regler. Lovgivningen har gjort, at vi måtte skubbe processen frem, fortæller økonomi- og administrationschef Jannie Merete Andersen.

Informeret sent Det var først i foråret, at entreprenørfirmaet modtog et brev, der gjorde dem opmærksomme på de nye regler.

- Det havde været rart, hvis vi var blevet informeret, dengang lovgivningen blev vedtaget. Man kan sige, at vi selv kunne have været opmærksomme på det, men vi sidder jo ikke lige og læser nye love hver dag. Så det gjorde, at vi pludselig fik utroligt travlt, siger Jannie Merete Andersen og fortsætter:

- Mange fabrikker var lukket ned på grund af coronaen, men det lykkedes os at skrabe bilerne sammen rundt omkring. De første 17 var først klar i slutningen af august. Heldigvis fik vi oplyst, at der først ville blive udskrevet bøder fra 1. oktober, selvom de nye regler trådte i kraft 1. juli.

En enorm udskrivning Børge Jakobsen & Søn kørte tidligere i primært Toyota og Nissan. De nye biler er fra Fiat, og de er leaset.

- Det er økonomisk bedst og billigere, som tingene er i øjeblikket. Efter fire-fem år udskiftes de løbende. Vores gamle biler har vi enten solgt eller skrottet. Det er naturligvis stadig en enorm udskrivning, og det rammer de mindre virksomheder hårdt. Vi er mellemstore og har haft råd til det, konstaterer Jannie Merete Andersen.

- Man synes selvfølgelig altid, at det er irriterende at skulle ændre noget, når man ikke selv har bestemt det. Men vi ved godt, at vi alle skal passe bedre på miljøet, og det vil vi selvfølgelig også gerne. Samtidig er medarbejderne jo ikke utilfredse med at køre i nye biler og dertil hørende nyt udstyr, så det er også godt for personaledelen, tilføjer hun.

For tidligt med elbiler I forbindelse med udskiftningen af varebilerne, kiggede Børge Jakobsen & Søn også på muligheden for at konvertere til el- eller hybridbiler.

- Men der er simpelthen ikke nok elstandere. Logistikken og de manglende muligheder for at lade bilerne op gør, at der stadig går noget tid, før man kan tage det spring, forklarer Jannie Merete Andersen.

Børge Jakobsen & Søn råder over omkring 60 biler og cirka 100 medarbejdere.