Nye overenskomster giver industriansatte flere penge

Det oplyses i en pressemeddelelse.

Et af elementerne i de nye overenskomster er, at der sker en forhøjelse fra fire til syv procent på de ansattes fritvalgskonto over tre år.

Kontoen kan bruges til højere pensionsindbetaling, køb af seniorfridage, børneomsorgsdage eller som penge mellem hænderne.

Og som noget nyt kan man også købe frihed i forbindelse med barnets anden hele sygedag og ved lægebesøg med børn.

- Vi er tilfredse med stigningen på fritvalgskontoen. En højere procent giver netop mulighed for at indrette sit arbejdsliv mere fleksibelt, siger Vibeke Ansbjerg, faglig sekretær i HK Privat, i pressemeddelelsen.

Der er også gode nyheder til eleverne med de nye overenskomster.

Deres lønsatser stiger i overenskomstperioden, og fremover er de omfattet af en pensionsopsparing, allerede fra de fylder 18 år og har to måneders anciennitet på arbejdspladsen.

Tidligere var det kun nogle af eleverne, der havde ret til en pensionsordning, fra de var fyldt 20 år.

Vibeke Ansbjerg kalder det meget tilfredsstillende, at flere elever nu får en pensionsordning.

- Vi ved jo, at det er helt nødvendig, at man begynder at spare op til pension tidligt, hvis man skal have en god tredje alder, siger hun.

Andre elementer i de nye overenskomster er tre ugers forældreorlov med fuld løn til den forælder, der ikke holder barselsorloven.

Det betyder, at overenskomsterne sikrer nybagte familier op til 16 ugers forældreorlov med fuld løn.

Derudover giver de nye aftaler mulighed for efteruddannelse i op til tre måneder efter udløbet af en opsigelsesperiode.

Samlet skal 600.000 ansatte på det private arbejdsmarked have nye overenskomster i løbet af indeværende år.