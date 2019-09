Nye navne er dukket op i sag om svindel med udbytteskat

TV2 og Politiken kan nu afsløre navnene på to personer i USA, som har været ind over sagen om udbytteskat.

Hidtil har det kun været finansmanden Sanjay Shah og hans medsammensvorne, der mere specifikt er blevet udpeget som gerningsmænd i sagen om udbyttemilliarder, som er forsvundet fra den danske statskasse.

Men nu kan TV2 og Politiken sammen med en række udenlandske medier afsløre navnene på to forretningsmænd i USA, der kan have ladet sig inspirere af Shahs metoder og selv trukket flere milliarder ud af statskassen på vegne af et netværk.

Personer med kendskab til netværket peger på de to forretningsmænd Matthew Stein og Jerome Lhote som bagmænd i gruppen.

Ifølge medierne understøttes oplysningerne af dokumenter fra civile retssager, forhandlinger med Skattestyrelsen og politiets efterforskning.

Mediernes kilder fortæller, at Stein og Lhote fra et kontor i New York har styret et netværk, som har trukket mindst 4,1 milliarder kroner ud af den danske statskasse.

Modellen, som de to mænd benyttede sig af, var angiveligt inspireret af Sanjay Shah, men i en mere simpel udgave.

Til at få udbetalt milliarderne skal gruppen have benyttet sig af den lille tyske bank North Channel Bank. Her blev der foretaget flere handler af en række små amerikanske pensionsfonde, som blev brugt til at få udbetalt pengene fra Danmark.

- Det var ikke spekulation, det var rent bedrageri.

- De forenklede og automatiserede produktionen af de skattedokumenter, der skal til for at få pengene udbetalt fra Skat, siger Christoph Spengel, der er skatteprofessor ved universitetet i Mannheim, og som har set nærmere på handlerne gennem North Channel Bank, til TV2.

På grund af sin involvering har Skattestyrelsen ifølge TV2 sagsøgt North Channel Bank for svindel. En række forhenværende medarbejdere fra banken er allerede sigtet for hvidvask af de tyske myndigheder i forbindelse med udbyttesvindel.

Med hensyn til Matthew Stein og Jerome Lhote har Skattestyrelsen indgået et forlig med dem og de øvrige i netværket omkring North Channel Bank. Som følge af forliget skal de betale en del af beløbet tilbage og bliver samtidig friholdt fra civilretlige erstatningskrav, skriver TV2.

Ritzau har været i kontakt med Skattestyrelsen for blandt andet at høre, hvor meget der skal tilbagebetales i forbindelse med forliget. Pressemedarbejder Lea Tang Møller oplyser imidlertid, at styrelsen er underlagt tavshedspligt og derfor ikke kan kommentere sagen.

Hverken Matthew Stein eller Jerome Lhote har ifølge TV2 ønsket at svare på spørgsmål om sagen, men de hævder over for Skattestyrelsen, at de ikke har gjort noget forkert.

Skattestyrelsen mener, at den danske statskasse fra 2012 til 2015 blev snydt for 12,7 milliarder kroner i sagen om svindel med udbytteskat.

De penge forsøger staten nu at få hjem ved forskellige domstole.