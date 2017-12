Nye Basel-krav kan blive dyre for realkredit og store banker

Den brede forventning er, at komitéen præsenterer de nyeste retningslinjer på et pressemøde torsdag klokken 17.00 dansk tid. Det skriver Ritzau Finans.

Det er ifølge Ritzau Finans også forventningen, at de nye krav vil betyde, at de store banker og realkreditinstitutter skal holde på flere penge som en sikkerhed, når de låner penge ud.

- Hvis de finansielle institutioner skal holde mere kapital, så koster det penge at skaffe den og at have den liggende. Det koster så også på produkterne, der kan blive dyrere, siger Lars Krull, bankekspert og seniorrådgiver ved Aalborg Universitet, til Ritzau Finans.

Samme melding lyder fra Jesper Rangvid, professor i finansiering ved CBS.

Han fremhæver dog, at realkreditinstitutterne allerede de seneste år har hævet bidragssatserne markant, og at det kan betyde, at kunderne ikke skal frygte for højere satser igen.

- Det betyder omvendt, at de nok heller ikke sætter priserne ned. Det kunne de måske have gjort, hvis de her kapitalkrav ikke var kommet, siger han til Ritzau Finans.

Ifølge Jesper Rangvid er der ingen tvivl om, at det er i alles interesse, at bankerne lægger kapital til side. Men de nye retningslinjer vil ramme den særlige danske model for realkredit.

- Nu går det på det tekniske, og hvordan man udregner det. Det her forslag er ærgerligt, fordi det primært kommer til at ramme realkreditinstitutterne. Der er ikke et institut, der er gået nedenom og hjem i 200 år, siger Jesper Rangvid.

- Tabene er lave, og derfor er det ærgerligt, at vi i Danmark får en model, der lægger op til, at de skal tvinges til at holde mere kapital, end vi egentligt synes, at de bør, siger han.

Basel-komitéen har ingen juridisk magt.

I stedet er det EU-institutionerne, der skal tage stilling til og lovgive på baggrund af anbefalingerne. Komitéen selv kalder de nye anbefalinger for en revidering af Basel 3, mens de i branchen kaldes for Basel 4.