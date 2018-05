Se billedserie Den nye procesoperatøruddannelse i Roskilde åbnede i august med det første hold elever. Her er eleverne Luka Babovic (th) og Michael Willumsen, som er i gang med at lave deres egen øl. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Ny uddannelse afspejler industriens behov Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny uddannelse afspejler industriens behov

Erhverv - 24. maj 2018 kl. 05:35 Af Katrine H. Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den nye procesoperatøruddannelse ligger i Fødevarefabrikken på Zealand Business College (ZBC) i Roskilde og fik sit første hold elever i august 2017. På uddannelsen arbejder man blandt andet med industriel produktion og kvalitetssikring.

- På procesoperatøruddannelsen skal du være klar på at samarbejde med andre, overvåge produktionsanlæg og finde nye løsninger, der kan optimere produktionen. Arbejdet som procesoperatør er nemlig meget praktisk anlagt, og man vil komme til at arbejde med fødevarer og medicin, siger Nikolaj Petersen, der er faglærer på procesoperatør-uddannelsen ved ZBC Slagteriskole i Roskilde og med til at designe uddannelsen.

- Det, vi prøver at gøre ved fødevarefabrikken, er at finde nogle processer, der komplimenterer hinanden. Man kan f.eks. starte med at behandle noget råmælk i et lille mejeri, og så kan man inddampe det, så der er mere faststof i, og så kan man spraytørre det. På den måde har man tre processer, som komplimenterer hinanden, siger han.

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb, hvor grundforløbet foregår på skolen og varer 20 uger. Når grundforløbet er færdiggjort, skal man på et hovedforløb, hvor man veksler mellem skoleophold og praktik i en virksomhed, som afsluttes med en svendeprøve. Efter fire år og seks måneder kan du kalde dig procesoperatør.

En vigtig del af uddannelsen foregår med at inddrage erhvervslivet så meget som muligt.

- De processer, vi kører med eleverne, er noget, som skal afspejle behovet i industrien. Det er både farmaceutisk, kemisk og fødevareindustri, som vi snakker med.

Læs hele artiklen gratis i ErhvervsAvisen Sjælland på http://www.e-pages.dk/erhvervsjaelland/317/