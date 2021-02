- Man skal huske, at som direktør bestemmer man stadig og at en bestyrelse ikke sidder der for livet, men er der for at løse de udfordringer, som man ønsker løst. Det er en kæmpe bedrift at starte en virksomhed op, så det er en god ide at tage nogen ind, der kan hjælpe, siger Karsten Uldal, vicedirektør ved DTU Learn for Life. Foto: DTU

Ny uddannelse: En bestyrelse løfter blikket mod horisonten

Erhverv - 11. februar 2021 kl. 14:49 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

En ung virksomhed vækster hurtigere, hvis virksomheden har en professionel bestyrelse, end hvis den ikke har. Det viser DTU's rapport »Iværksætteri på DTU gennem to årtier - indsats, resultater og samfundsøkonomiske effekter«, og nu lancerer DTU en ny bestyrelsesuddannelse, der henvender sig til startup, scaleup og smv'ere.

Det er DTU Learn for Life og DTU Entrepreneurship, der står bag den nye uddannelse »DTU Board Education«, som skal klæde potentielle bestyrelsesmedlemmer på til at lede og træffe beslutninger i nye virksomheder.

FAKTA DTU Board Education

Målgruppe: Stiftere, investorer, business angels, CEOs, forretningsudviklere, innovationsspecialister, iværksættere og potentielle bestyrelsesmedlemmer

26 forskellige undervisere og oplægsholdere bestående af professorer, direktører, iværksættere, investorer og bestyrelsesmedlemmer

18 undervisningsgange

Lederkompetencer til professionelle bestyrelsesmedlemmer

Bygges op omkring problemstillinger fra cases indenfor startup, scaleup og SMV.

Bestyrelsesmatch-interview med en virksomhed

Executive netværk, sessioner med professionelle bestyrelsesmedlemmer og feedback.

Pris 69.000,- kroner

Studiestart 9. september 2021 - Mange startups er typisk drevet af en, to eller tre foundere. Det er en ret lukket kreds med specifikke kompetencer i forhold til det produkt eller den service, som de har udviklet, og de har stor gevinst af at få nogle ind med et andet og mere holistisk perspektiv, der kan have øjnene på den langsigtede strategi i stedet for at nål målene til næste måned, siger Karsten Uldal, vicedirektør ved DTU Learn for Life.

20 års erfaringer DTU har startet mere end 2000 virksomheder de seneste 20 år, og det er erfaringer fra mentorordninger, advisory boards og bestyrelser, der nu er blevet til en samlet uddannelse. Den nye bestyrelsesuddannelse henvender sig til erfarne erhvervsfolk, ejerledere, investorer, forretningsudviklere, og specialister, der er drevet af iværksætteri og som ønsker at videreudvikle deres bestyrelseskompetencer, oplyser DTU. Uddannelsen består af 18 undervisningsgange fordelt på hele og halve dage i en periode over fem måneder.

- Der vil være nok at lave, men det er ikke som at tage en MBA, siger Karsten Uldal.

På den hårde måde Undervejs vil deltagerne møde succesfulde entreprenører, professionelle bestyrelsesmedlemmer, investorer, eksperter og topledere. En af dem er Lars Kolind, som er en af Skandinaviens mest succesrige forretningsledere.

- Jeg har siddet i mange bestyrelser og også ledet en del af dem. Det er slående, at meget få mennesker rent faktisk er blevet trænet til at bestride den rolle, inklusive mig selv. Jeg har lært det på den hårde måde og efter mange fejl. Derfor er jeg glad for, at uddannelser som DTU Board Education bliver oprettet, siger han.

Måske er der et match Karsten Uldal fra DTU Learn for Life forklarer, at den nye bestyrelsesuddannelse både er for ledere og for bestyrelsesmedlemmer.

- Vi kan ikke love, at uddannelsen fører til en bestyrelsespost, men vi interviewer alle, og det bliver undersøgt, om der er et match med en virksomhed, fortæller Karsten Uldal, der også understreger, at virksomheder ikke skal være bekymrede for at miste indflydelse eller, at bestyrelsen vil bestemme over pengestrømmene.

- Man skal finde ud af, hvad man vil bruge en bestyrelse til, inden man samler den. Vil man for eksempel vækste eller ind på nye markeder. Så skal man kortlægge, hvilke ressourcer man allerede har og hvilke svagheder, så de bestyrelsesmedlemmer, der kommer ind, kan supplere og give noget sparring. Det er vigtigt ikke at ansætte nogen, der ligner en selv men at sikre diversitet i kompetencerne, siger han.

- Og så skal man huske, at som direktør bestemmer man stadig, og at en bestyrelse ikke sidder der for livet, men er der for at løse de udfordringer, som man ønsker løst. Det er en kæmpe bedrift at starte en virksomhed op, så det er en god ide at tage nogen ind, der kan hjælpe.

Forvent udfordringer Karsten Uldal fortæller videre, at som virksomhedsejer, så kan man til gengæld forvente, at en professionel bestyrelse vil udfordre forretningsplanen og måske se nogle nye muligheder for virksomheden ved at pege på trends som bæredygtighed, tech eller markedsføringsmuligheder.

- De kommer både med ressourcer og sparring og kan stille de rigtige spørgsmål om, hvad du vil, og hvad du har tænkt dig at gøre for at nå dertil. Bestyrelsesmedlemmer involverer sig, er dedikerede og kommer med en konstruktiv stemme, siger Karsten Uldal.

Det første hold på den nye uddannelse begyndte den 4. februar og næste hold starter til september.