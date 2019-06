Ny tablet mod diabetes er sikker for hjertepatienter

Medicinen er endnu ikke på markedet. I marts indsendte Novo Nordisk en registreringsansøgning til de amerikanske sundhedsmyndigheder med henblik på at få midlet godkendt.

Når medicinen kommer på markedet, bliver det et stort gennembrud for Novo Nordisk, som hidtil kun har tilbudt diabetesmidler, der skal injiceres.

De data, der er blevet fremlagt, vedrører patienter med type 2-diabetes, som samtidig har en hjertekarsygdom, eller som har en særlig stor risiko for at blive ramt af hjerteproblemer.

Denne gruppe patienter har ifølge studiet i gennemsnit 3,8 procents risiko for at få et hjertetilfælde - herunder at dø af det - hvis de tager oral semaglutid.

Til sammenligning er risikoen for alvorlig - herunder dødelig - hjertesygdom på 4,8 procent hos en patientgruppe, der i stedet for oral semaglutid har taget placebomedicin.

Senioranalytiker i Sydbank Søren Løntoft Hansen følger Novo Nordisk tæt. Han fortæller, at det vil give medicinproducenten "et kæmpe potentiale" at komme ind på markedet for diabetesmidler i tabletform.

- Det er et kæmpestort marked. 75 procent af diabetikerne er på en tablet i forbindelse med diabetesbehandling. Det er et marked, som er på cirka 200 milliarder kroner, og som Novo Nordisk ikke har del i for nuværende.

Der findes altså andre diabetesmidler på tabletform, men patienter med type 2-diabetes kan endnu ikke få semaglutid i form af piller.

Semaglutid bygger på et tarmhormon, som hedder GLP-1. Det fremmer kroppens egen udskillelse af insulin og hæmmer desuden udskillelsen af sukker i blodet.

Det er blandt andet forbundet med vægttab, forklarer Søren Løntoft Hansen.

- I og med at det fremmer kroppens egen udskillelse af insulin, undgår man de frygtede episoder med for lavt blodsukker hos diabetikere. Derudover har det en positiv effekt på kroppens andre funktioner.

- Kan man komme ind med en pille med de egenskaber, så kommer man ind med en meget konkurrencedygtig pille på markedet, siger han.

Novo Nordisk har allerede en type semaglutid på markedet, som skal injiceres. Den skal tages en gang om ugen.