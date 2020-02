Ny rapport: Import af soja til landbruget truer regnskoven

Sidste år importerede Danmark cirka 1,8 millioner ton soja. Det blev produceret på et areal på 600.000 hektar jord. Det svarer til to gange Fyns areal.

Problemet er, at dyrkning af soja i Sydamerika ofte er ensbetydende med, at dele af regnskoven inddrages for at skabe plads til marker.

71 procent af den samlede sojaimport til Danmark er således konventionelt dyrket og kan ifølge rapporten stamme fra produktioner i Sydamerika, hvor skov ryddes for at gøre plads til soja.

Interessen for at importere soja dyrket under mere bæredygtige forhold har hidtil været begrænset, konkluderer rapporten.

- Modsat fødevareprodukter som kaffe og kakao, hvor forbrugerne har efterspurgt bæredygtig produktion, og palmeolie, hvor fødevarevirksomheder og detailhandlen har været med til at fremme en ansvarlig produktion, så er vi kun for nylig begyndt at se samme reelle interesse for og krav om ansvarlig soja, siger lektor Aske Skovmand Bosselmann i en pressemeddelelse.

Rapporten anslår, at 29 procent af den importerede soja til Danmark er produceret efter en certificeringsordning.

Hvis hele importen af soja til Danmark skulle produceres efter den såkaldte RTRS-certificeringsordning, ville det ifølge rapporten betyde en merudgift på 28 millioner kroner om året.

- I virkeligheden er det et relativt lille beløb set i det samlede billede. Det vil være en stigning på cirka 2,5 dollar (17 kroner) per ton sojaskrå, og det overstiger ikke de udsving, importørerne i forvejen oplever på sojapriserne fra måned til måned, siger Aske Skovmand Bosselmann.

Den mest bæredygtige løsning på sigt er dog ifølge lektoren, at de danske importører kigger efter alternative proteinkilder, eksempelvis forarbejdet græs og hestebønner.