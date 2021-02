Ny pulje på 105 millioner til små, private virksomheder

Fra slutningen af marts får små, private virksomheder mulighed for at søge tilskud fra en ny pulje til projekter, der forebygger fysisk og psykisk nedslidning og arbejdsulykker blandt medarbejderne. Det har et bredt politisk flertal, som står bag aftalen om ret til seniorpension, besluttet.

- Jeg er glad for, at virksomhederne får endnu bedre muligheder for at forebygge nedslidning og ulykker blandt deres medarbejdere. Vi er nu klar med økonomisk hjælp fra politisk side, og jeg håber, at så mange virksomheder som muligt vil gøre brug af puljen. Vi skal sikre gode rammer for et arbejdsliv, som flere kan holde til i mange år.