Ny lov får Apple til at give dig overblik over alle dine data

Hos Apple er det for eksempel, hvilke apps man har brugt på sin iPhone eller iPad, hvad man har købt af musik og film, oplysninger fra ens kalender, eller hvad man har liggende i iCloud.

- Du kan blandt andet få en kopi af dine data, bede om rettelser af dine data og deaktivere eller slette din konto, skriver Apple i en meddelelse på sin hjemmeside.

Op til loven træder i kraft og med udsigt til gigantiske bøder for datasjusk, har Apple udviklet et nyt værktøj, der gør det muligt for den enkelte forbruger med et Apple-id at få et sådant overblik.

Det gælder både data på ens egne Apple-enheder og dem, der ligger på Apples servere.

Forbrugerrådet Tænk har tidligere opfordret til, at man som forbruger benytter den nye lov til at sætte sig ind i, hvem der ligger inde med ens data. Især hvis det er tjenester, man bruger hver dag.

- Det er en del af formålet med loven. At det skal stå klart, hvad de indsamler af oplysninger om dig, og hvorfor de gør det. Om de deler dem med andre, og hvordan du får dem slettet, har seniorjurist Anette Høyrup tidligere sagt.

Og mange har efterhånden stiftet bekendtskab med den nye lov.

I en ny rundspørge fra Voxmeter har 1022 personer svaret på spørgsmål om den nye dataforordning. Undersøgelsen er foretaget på vegne af Ritzau fra 18.-21. maj.

82 procent af de adspurgte har hørt om forordningen, mens knap 14 procent ikke har hørt om den.

Interessen for at vide mere er dog tilsyneladende begrænset. Kun 23 procent af de adspurgte har selv aktivt søgt information om de nye muligheder for forbrugere.

Mange får henvendelser fra virksomheder om den nye lov. Knap 72 procent svarer, at de selv er blevet bedt om at skulle tage stilling til, om en virksomhed må bruge deres data.

Blandt dem sagde kun 12 procent nej tak.