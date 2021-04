Se billedserie Henrik Schramm Rasmussen har kun lige stiftet sin egen virksomhed, men har allerede fået et stort projekt, hvor han skal rådgive 10 af Grønlands mest betydningsfulde virksomheder. Foto: Per Christensen

Ny iværksætter skal sikre bæredygtighed i Grønland

Henrik Schramm Rasmussen er ved at gøre de sidste ting klar, da vi møder ham i hans hus i Roskilde, inden han sætter kursen mod Grønland. Her skal han arbejde i mindst tre måneder med et stort projekt, der under overskriften »IPUK - med kurs mod bæredygtig forretning« skal hjælpe 10 af de mest betydningsfulde virksomheder i Grønland med at udvikle bæredygtige forretningsmodeller. Projektet er stablet på benene af erhvervsorganisationen Grønlands Erhverv og CRS Grønland i tæt samarbejde med Henrik Schramm Rasmussens en- mands-virksom-

hed Mind Your Business. Projektet er støttet af Industriens Fond.

- Jeg skabte Mind Your Business til nytår, så at der allerede er så stort et projekt i vente er meget spændende. Jeg foreslog selv projektet, og Industriens Fond syntes heldigvis, at det lød som en rigtig god idé, fortæller Henrik Schramm Rasmussen.

Den 54-årige nylige iværksætter kommer fra en stilling i Dansk Industri, DI, hvor han arbejdet i 18 år. Her arbejdede han grundlæggende med det samme, da han blandt andet har været projektleder på »Fra filantropi til forretning«, der er det hidtil største projekt i Danmark, når det handler om at nå FN's Verdensmål for bæredygtighed i virksomheder.

- Der kan helt sikkert bringes erfaringer fra projektet videre til dette nye projekt. Det er selvfølgelig slet ikke det samme, selvom målene er det. Men med afsæt i nogle af de erfaringer, som jeg har fået undervejs i mit arbejde i Dansk Industri kan jeg forhåbentligt være med til at få bæredygtigheden endnu mere ind i de grønlandske virksomheder, siger Henrik Schramm Rasmussen.

Verdensmål Vigtigheden af at tænke bæredygtigheden ind i sin virksomhed kan ikke understreges nok. Hele verdensmarkedet kræver heldigvis mere fokus på bæredygtighed, og FN's Verdensmål er en meget vigtig ramme at arbejde udfra. Man bliver simpelthen valgt fra som leverandør, hvis ikke man kan vise, at man arbejder med bæredygtighed - måske ikke lige nu, men om fire-fem år, så peger pilen i den retning, lyder det fra Henrik Schramm Rasmussen.

For de grønlandske virksomheder er det derfor også meget vigtigt, at der tænkes Verdensmål ind i virksomhederne. Det skal der til for at skabe vækst og arbejdspladser i landet, og det er så netop her, at Mind Your Business kommer ind i billedet. Sammen med Anne Mette Christiansen, der også er konsulent på projektet, skal 10 virksomheder over de næste ni måneder rådgives i at integrere bæredygtigheden ind i deres virksomhed. Det drejer sig om alt fra en af de største virksomheder deroppe, Polar Seafood, til et forsyningsselskab, et mineselskab og en detailkæde med flere.

- Anne Mette er en virkelig dygtig konsulent, som kender en masse til Grønland og de virksomheder, der er deroppe. Hun er en lige så stor del af projektet, som jeg er. Hendes netværk er bredt og gennemgribende, og takket være det har vi kunnet stable projektet på benene så hurtigt, fortæller Henrik Schramm Rasmussen.

For det er nemlig hurtigt, at den nye enmandsvirksomhed har kunnet skabe så stort et projekt, og det er virkelig noget, som Henrik Schramm Rasmussen sætter pris på. Efter 18 år hos DI, som han beskriver som et fantastisk sted og et fantastisk arbejde, skulle der nye boller på suppen.

- Det er jo mange år, hvor jeg har været det samme sted, hvor jeg har prøvet det meste. Jeg havde lyst til at kaste mig ud i noget for mig selv, der samtidig passer med, at jeg er blevet uddannet coach. Det var den uddannelse, der fik mig til at indse, at jeg havde lyst til at prøve det her. At gå fra trygt til frygt - på den gode måde. Og jeg har ikke fortrudt siden, lyder det fra iværksætteren fra Roskilde.