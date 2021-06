Foto: Thomas Vadont

Ny innovationsofficer

03. juni 2021

Marie Friis Madsen er den nye regionale »Innovation Officer«, der i samarbejde med virksomhedsrådgivere fra Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden skal være med til at få flere små og mellemstore virksomheder til at indgå i et vidensamarbejde om innovation. Som Innovation Officer får Marie Friis Madsen fast base i erhvervshuset, og det skal sikre en hurtigere vej ud til dem, som Innovationsfonden og GTS-institutterne ikke når igennem de sædvanlige kanaler.

Marie Friis Madsen har erfaring med innovations- og erhvervsfremmeprojekter fra bl.a. Innovationsfondens Innoboosterprogram, og hun ser frem til at møde nordsjællandske erhvervsfolk fra små- og mellemstore virksomheder for at udbrede kendskabet til, hvordan de kan få adgang til viden, forskning og økonomi, når de har en god ide, som måske er svær at løfte midt i den daglige drift.

- Det er en mere opsøgende rolle end tidligere. Nu, hvor jeg er dedikeret til det her arbejde, så har vi mulighed for at lave informationsmøder om innovationstemaet sammen med lokale erhvervsforeninger og organisationer indenfor den grønne omstilling, så vi kan få fat i flere virksomheder, siger hun.

- Danmark har brug for flere innovative virksomheder. Derfor glæder jeg mig til at skabe større synlighed i hovedstadsområdet om de mange innovationsmuligheder og tilbud, der er i GTS og Innovationsfonden. Opgaven skal løses i et tæt samarbejde med erhvervshusets forretningsudviklere. Det er med til at åbne døren ind til de lokale virksomheder, siger Marie Friis Madsen.