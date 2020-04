Bevar de lokale opstod som følge af coronakrisen, der med et slag forandrede vilkårene for små butikker og forretningsdrivende.

Ny gratis platform vil hjælpe lokale forretninger igennem krisen

Verifone står bag hjemmesiden bevardelokale.dk, hvor kunder kan finde lokale tilbud fra forretninger i nærheden.

Erhverv - 28. april 2020 kl. 12:58 Af Marianne Due Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Små butikker og forretningsdrivende har fået et nyt redskab til at gøre opmærksom på deres varer og ydelser under coronakrisen. Det er den nye og gratis hjemmeside, bevardelokale.dk, der blev lanceret den 16. april.

Det er firmaet Verifone, der står bag. Verifone leverer over halvdelen af de betalingsautomater, som bruges i danske butikker og forretninger. Verifone skriver om projektet, at ideen er at hjælpe til her og nu i det lokale handelsliv, og målet er at holde flest mulige butikker oven vande gennem krisen og videre i tiden bagefter.

Gratis for både kunder og forretninger - Mange mindre handlende har ikke et set-up til e-handel eller en tilstedeværelse på sociale medier. Vi vil med ét slag give dem en digital salgskanal her og nu. De handlende skal selv lægge deres tilbud op, men det vil være helt gratis for både købere og sælgere. De handlende undgår også at skulle bruge penge på annoncering. Vi har dygtige folk tilknyttet vores marketingafdeling, som har erfaring med at annoncere på de sociale medier, og de vil kunne give bevardelokale.dk et stort boost. Vi håber med dette initiativ at bidrage til at bevare kundegrundlaget hos lokale handlende, udtaler adm. direktør Chris Lund-Hansen fra Verifone på firmaets hjemmeside.

Verifone står bag Bevar de lokale og bag markedsføringen på blandt andet facebook En hjælp gennem krisen - For os er det hjælp til selvhjælp. Vi har mange små handlende blandt vores kunder, og vi vil rigtig gerne hjælpe dem gennem krisen. De udgør en vigtig del af grundlaget for vores egen forretning, siger han videre.

I forlængelse af lanceringen er Verifone gået i gang med at kontakte sine kunder for at gøre opmærksom på det nye gratis og attraktive udstillingsvindue, så de kan lægge tilbud tilgængelige. Verifone forventer, at interessen for og dermed trafikken til siden vil vokse efterhånden som der lægges tilbud på. Veriofone understøtter bevardelokale.dk med markant digital markedsføring og målet er i sidste ende at skabe meget lokal handel.

Verifone regner desuden med, at projektet lever videre i tiden efter Corona-krisen.