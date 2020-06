Robert Arpe er den nye mand på formandsposten i Rambøll Fonden.

Ny formand for Rambøll Fonden

Erhverv - 11. juni 2020 kl. 12:32

Robert Arpe (66 år) bliver formand for Rambøll Fonden efter Flemming Bligaard Pedersen, som har været formand siden 2014.

Robert Arpe kender virksomheden bedre end de fleste. Han har været i virksomheden i næsten 40 år og administrerende direktør for Rambøll Danmark og Rambøll UK. Siden 2018 har Robert Arpe også været bestyrelsesmedlem i Rambøll Fonden.

Robert Arpe ser frem til opgaverne som formand for Rambøll Fonden:

- Rambøll Fonden skal sikre en langsigtet og kontinuerlig udvikling af Rambøll. Vi holder tæt kontakt til bestyrelsen og fokuserer specielt på at holde firmaets høje etiske og faglige standarder. Fonden uddeler også bidrag til såvel forskning som almennyttige formål. Jeg glæder mig nu utroligt meget til at fortsætte dette arbejde som formand for fonden, siger Robert Arpe og fortsætter:

- I 2020 har Rambøll 75 års-jubilæum og den stærke ånd fra de to grundlæggere Børge Johannes Rambøll og Johan Georg Hannemann lever stadig videre. Rambøll er en virksomhed, hvor indtægterne investeres i firmaets fortsatte udvikling, og hvor samfundssindet og det høje faglige niveau afspejles i alt, vi gør.

Robert Arpe blev uddannet som civilingeniør og startede i Rambøll i 1981. Han arbejdede med broer, tunneller og telekom både i Danmark og internationalt, indtil han i 2006 blev medlem af direktionen i Rambøll Danmark. Han har blandt andet arbejdet med Storebæltsbroen, Øresundsforbindelsen og TV2's sendesystem. Fra 2008-2016 var Robert Arpe administrerende direktør i Rambøll Danmark og i 2015-2016 var han administrerende direktør for Rambøll UK.

Rambøll er førende

Rambøll er en førende international ingeniør-, arkitekt- og rådgivningsvirksomhed grundlagt i Danmark i 1945. I dag beskæftiger Rambøll 16.500 medarbejdere.

Virksomheden er tilstede globalt med en stærk repræsentation i Norden, Storbritannien, Nordamerika, Kontinental Europa, Mellemøsten og Asien-Stillehavsområdet. Rambøll er således til stede i 35 lande og kombinerer lokal erfaring med global viden for at kunne levere inspirerende løsninger, som gør en forskel for kunder, slutbrugerne og samfundet som helhed.

Rambøll arbejder inden for områderne: Byggeri, transport, miljø, vand, energi samt managementrådgivning.

Rambøll Fonden er den primære ejer af Rambøll Gruppen A/S. Fonden har som hovedformål at tilgodese den langsigtede udvikling af virksomheden i overensstemmelse med kerneværdierne. Aktier i Rambøll Gruppens A/S ejes af enten Rambøll Fonden (98 procent) eller af medarbejderne i Rambøll (to procent).