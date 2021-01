Ny direktør for Semler Gruppen

Lars Kornelius er udnævnt som ny adm. direktør for Semler Gruppens datterselskab, Skandinavisk Motor Co. Han overtager roret efter Ulrik Drejsig, der skal være ny topchef som ny adm. direktør i Semler Gruppen.

Lars Kornelius er kendt både udenfor og i Semler Gruppen. Han kommer med 14 års erfaring fra jobs i Semler Gruppen, samt en periode før dette, hvor han var udstationeret for Audi i Mellemøsten. De seneste fem år har Lars Kornelius siddet som direktør for Audi Danmark. Audi Danmark der fire år i træk fra 2015-2018 blev kåret som Danmarks bedst omtalte bilmærke.

- Bilbranchen står midt i en transformation, og de digitale trends og forbrugerne flytter sig hurtigere end nogensinde. Seneste eksempel er elektrisk mobilitet, der nu er på toppen af samfundets dagsorden. I Skandinavisk Motor Co. er vi allerede langt på denne rejse. Nu bliver opgaven at sikre, at vi forbliver i førersædet, hvad den digitale transformation, elektrificering og nye mobilitetsløsninger angår. Nye øjne er også nye idéer, så jeg glæder mig til at fortsætte denne udvikling, siger Lars Kornelius, nuværende direktør hos Audi Danmark, og kommende adm. direktør for SMC A/S.