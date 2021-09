Det er spændende at arbejde med de mange udviklingsmuligheder og ambitioner, der ligger i spændet mellem nye startups og etablerede virksomheder, siger den nye direktør for Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden, Katrine Paaby Joensen. Foto: Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden Foto: LYDERS

Ny direktør: Erhvervshuset vil skabe styrkede partnerskaber

Erhverv - 23. september 2021 kl. 12:52 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

Hun har arbejdet med konfliktløsning i Bosnien, med udviklingsbistand i Ghana, sikkerhedspolitik i forhold til pirater i Østafrika, kommercielt diplomati og eksport i Sydafrika og senest været generalkonsul og chef for Innovation Centre Denmark i Silicon Valley, Californien, men nu skal de internationale erfaringer omsættes til gavn for virksomhederne i hovedstadsområdet og Nordsjælland, fortæller Katrine Paaby Joensen, der siden 1. juni har været direktør for Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden.

- Jeg kommer med et meget overordnet internationalt perspektiv og erfaring med at hjælpe virksomheder til eksport og vækst. Jeg har også arbejdet med fokus på den grønne omstilling og digitalisering, og alt det er fedt at have med sig i bagagen, fortæller Katrine Paaby Joensen. Hun valgte i sin tid at uddanne sig til cand. scient. pol netop fordi hun ønskede en international karriere og beskriver sig selv som en person, der vil lære, opleve, er nysgerrig og eventyrlysten, men nu er basen Danmark, hvor familien, som tæller mand og to teenagebørn kan slå rødder og opbygge varige og langvarige relationer.

FAKTA Katrine Paaby Joensen har været generalkonsul og CEO for Innovation Centre Denmark i Silicon Valley, hvor hun de seneste tre år har arbejdet med brobygningsaktiviteter mellem Danmark og Californien herunder etablering af strategiske partnerskaber for entreprenørskab/innovation og kompetenceudvikling af danske virksomheder og institutioner samt opbygning af eksportalliancer for grøn teknologi.

Den nye direktør for Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden har desuden de seneste 10 år haft ledelsesstillinger primært med fokus på eksport-, investerings- og innovationsfremme i regi af the Trade Council under Udenrigsministeriet. Rundtur til kommunerne De personlige egenskaber og fokus på relationer kommer også i spil, når Katrine Paaby Joensen møder ind på kontoret i Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden, der holder til i iværksætterhuset Symbion nær Ryparken. Internt dækker ledelsesopgaven ansvaret for 90 medarbejdere og eksternt ansvaret for at hjælpe og stå til rådighed for virksomheder i 29 kommuner. Derfor har den nye direktør også været på rundtur for at tale med de kommunale erhvervschefer og få et større kendskab til hverdagen hos lederne af hovedstadens små- og mellemstore virksomheder.

- Rundturen fortæller, at tiden med Covid-19 har sat sit præg mange steder. Der mangler også hænder og arbejdskraft, så det kan være udfordrende for en virksomhed, når vi kommer med gode ideer til omstilling og vækst. Vi skal være bevidste om den virkelighed, at det ikke er alle, der har tid til tidskrævende kurser, siger Katrine Paaby Joensen og forklarer, at virksomheder også kan få individuelle, målrettede forløb tilpasset deres hverdag.

For alle virksomheder Det som direktøren for Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden gerne vil have, at flere virksomheder får øjnene op for, handler om, at erhvervshuset er til for alle. Uanset om man sidder alene i en enkeltmandsvirksomhed, hører til i kategorien små og mellemstore virksomheder eller blandt de helt store, så kan man bare ringe, hvis der er noget, man gerne vil vende med en forretningsudvikler i arbejdet med at udvikle virksomhedens muligheder.

- Der er så mange ting, man skal vide og kunne, og ingen kan være eksperter i alting, så man skal ikke undervurdere værdien i den hjælp, det er at kunne tale med nogen, der har erfaring, siger Katrine Paaby Joensen, der håber, at hun og teamet fra erhvervshuset er med til en udvikling, der sætter hovedstadsregionen på verdenskortet, når det gælder om at drive virksomhed grønt, digitalt og globalt.

- Som organisation skal vi være dem, der kan omsætte alle de fine ord til handling. Vi skal hjælpe smv'erne til at omsætte deres potentiale gennem digital transformation, der giver konkrete redskaber til at forstå kunderne og sælge bedre, og vi vil også hjælpe de større virksomheder til mere eksport. Verden mangler danske løsninger så mange steder, for vi kan noget, når det handler om at designe bæredygtige, agile og helhedsorienterede løsninger med kunden i centrum, siger direktøren.

"Det spændende her er, at vi kan vejlede virksomhederne så konkret, praksisnært og individuelt. Det har stor værdi."

Katrine Paaby Joensen, direktør for Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden. "Det spændende her er, at vi kan vejlede virksomhederne så konkret, praksisnært og individuelt. Det har stor værdi." Bedre overblik Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden varetager rigtig mange forskellige muligheder indenfor erhvervsfremme. Katrine Paaby Joensen ved godt, at som virksomhedsleder kan hele systemet og de mange veje igennem til sparring, forløb og udviklingspuljer virke uoverskuelige. Derfor er det også opgaven at skabe enkelhed.

- Vi skal være gode til at vise en nem adgang til erhvervsfremme ved at udvikle relationer. Det handler ikke bare om at henvise virksomheder videre til andre aktører men at være et knudepunkt, hvor vi også er med til at udvikle økosystemet, der understøtter virksomhederne, for vi har adgang til så mange samarbejdspartnere, siger hun.

- Erhvervshusets helt store styrke er vores nærhed til virksomhederne og at vores stjernedygtige medarbejdere vejleder på daglig basis. De har prøvet det meste selv, at arbejde med strategi, at starte og lukke virksomheder. Vi vil gerne være den synlige indgangsportal, som virksomheder ringer til, når de har et problem og så vi kan få virksomhedernes potentiale med afsæt i lederens ambitioner, udviklingstendenser i markedet og de støttemuligheder, der er til stede.