Se billedserie - Det gennemgående budskab i vores bog er, at vi gerne vil give folk følelsen af bestyrkethed. Vi vil give den enkelte handlekraften tilbage, uanset om man er sagt op eller måske bare vil videre til et andet job. Det er ubehageligt ikke at vide, hvad man kan gøre. I bogen viser vi, at det her kan du gøre, siger Sophie Dam. Foto: Marianne Due

Send til din ven. X Artiklen: Ny bog giver handlekraft når du skal finde nyt job Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny bog giver handlekraft når du skal finde nyt job

Det kan opleves som en livskrise at miste jobbet. I den nye bog »Genstart dit arbejdsliv – Sådan designer du dit ideelle arbejdsliv« giver forfatterne Rolf Bangsgaard og Sophie Dam nogle bud på, hvordan man kommer videre.

Erhverv - 10. november 2020 kl. 06:13 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

Det er skamfuldt at blive fyret. Den følelse kender Rolf Bangsgaard og Sophie Dam, for de har begge prøvet det. Nu har de sammen skrevet bogen »Genstart dit arbejdsliv - Sådan designer du dit ideelle arbejdsliv« for at introducere en proces og en række arbejdsredskaber, der kan være en hjælp på vejen videre til næste job.

- Vi har begge siddet på begge sider af bordet. Vi har prøvet at fyre, og vi har prøvet selv at blive fyret. I begge tilfælde har vi manglet denne bog, siger Sophie Dam.

- Man er en lille smule lammet, for det kan godt være, at alle muligheder åbner sig, men hvilken vej skal man tage. Her er overblik og afklaring nøgleordet, og den proces har vi designet igennem bogen, siger hun.

I dag er Sophie Dam selvstændig i sit eget kommunikationsfirma, Engage CPH, hvor hun arbejder som tekstforfatter og coach. Hun bor i Vanløse men arbejder alle steder, hvor opgaverne er. Rolf Bangsgaard bor i Gilleleje og har stiftet konsulentvirksomheden RäForm, hvor han hjælper ledere og virksomheder med at gennemføre personlige og organisatoriske forandringsprojekter og outplacementforløb.

Fra direktør til ingen Outplacement handler om at hjælpe opsagte medarbejdere bedst muligt videre, og det var en af opgaverne, da Rolf Bangsgaard var ansat i sit tidligere lederjob.

- Jeg opsagde nok 80 mennesker, da jeg var direktør, og jeg manglede noget at give dem, der skulle have den dårlige besked, fortæller Rolf Bangsgaard.

- Jeg opsagde nok 80 mennesker, da jeg var direktør, og jeg manglede noget at give dem, der skulle have den dårlige besked, fortæller Rolf Bangsgaard.

- Da jeg selv blev fyret, var jeg direktør for 120 mennesker, og jeg var igennem et outplacementforløb, men jeg blev endnu mere uafklaret, for jeg vidste ikke, hvor jeg skulle finde mit næste job, siger han og uddyber:

- Når du bliver fyret, så er man pludselig ikke længere nogen. Man står i stedet i en underdanig position, og hvis man føler sig lille, så bliver man trynet, men hvis man ved, hvad man kan, så står man mere rank.

Lå på sofaen i et år Sophie Dam kan også genkende følelsen af at være overvældet og lammet.

Hun har nu været selvstændig i seks år, men da hun blev fyret, lå hun »på sofaen i et år«, som hun beskriver det.

Men der er en vej videre, lyder budskabet fra de to forfattere.

- Det er vigtigt, at man dyrker og bruger sit netvært - et helt afsnit i bogen handler om hvordan man gør det. Jeg har for eksempel engang fået et job af person, som jeg sad ved siden af i et fly ti år tidligere, siger Sophie Dam.

- Det gennemgående budskab i vores bog er, at vi gerne vil give folk følelsen af bestyrkethed. Vi vil give den enkelte handlekraften tilbage, uanset om man er sagt op eller måske bare vil videre til et andet job. Det er ubehageligt ikke at vide, hvad man kan gøre. I bogen viser vi, at det her kan du gøre, siger Sophie Dam.

- Ja, vi vil gøre outplacement-modellerne bedre og gøre dem tilgængelige for flere. Blandt andet dem, der ikke får tilbudt timer til et outplacementforløb, når de er blevet fyret, siger Rolf Bangsgaard.

Bogen: "Genstart dit arbejdsliv"

Design dit arbejdsliv Bogen »Genstart dit arbejdsliv« er bygget op omkring teorierne for »Design Thinking«, og de fire faser, som designere brugere, når et nyt produkt eller en service skal udvikles. De fire faser er: kortlægning (map), beslutning (decide), skab (create) og test eller gentag (test/repeat).

- Når du udvikler og arbejder med prototyper, så er det en proces, hvor du tester og går tilbage og retter til. Det kan være med til at kvalificere resultatet i sidste ende. Jeg var selv igennem tre job, før jeg fandt frem til, hvad jeg ville. Man kan bruge bogen til at finde en retning og tage nogle skridt. Det kan godt være, det tager tre år, men man bruger processen til at finde retningen, siger Rolf Bangsgaard

FAKTA Om forfatterne til "Genstart dit arbejdsliv – Sådan designer du dit ideelle arbejdsliv":

Rolf Bangsgaard, Gilleleje:

Uddannelse: HD(A) samt diplomuddannelser i ledelse og økonomi fra INSEAD og CBS SIMI.

Karriere: The Walt Disney Company, Egmont og Læger uden Grænser

Indehaver af RäForm, adresse i København.

Hjemmeside: https://raform.dk/

Sophie Dam, Vanløse:

Uddannelse: cand.comm, certificeret NLP Practitoner og Business Coach.

Karriere: HR, intern og ekstern kommunikation, taleskriver og tekstforfatter.

Indehaver af Engage CPH, adresse i København.

Hjemmeside: http://www.engagecph.dk/ Hvordan skaber du værdi - Processen handler om at få et arbejdsliv, der passer til den, man er, i stedet for at tilpasse sig ind i et job, som man måske ikke kan få. At finde ud af, hvad er det, jeg vil? Hvad er jeg dygtig til? Hvad vil jeg gerne tjene penge på? Og huske at sætte sig over på kundens/arbejdsgiverens side. Hvordan designer du et produkt, som de skal betale for, forklarer han.

Opgaver online - Men vi er også realistiske. Vi taler ikke om at skabe det perfekte job, men om af finde det ideelle job, for det perfekte findes ikke. Arbejdsliv er en del af vores levede liv. Det skal være helt og passe ind i dit familieliv og til det, du brænder for. Vi skal alle også tjene penge for at klare os. I bogen kan man lære og blive inspireret, og man kan få et bedre forløb ved at løse opgaverne undervejs, og når man køber bogen, får man adgang til yderligere materiale som arbejdsskabeloner og videoer, hvor vi forklarer både modeller og øvelser, siger Sophie Dam.

- Vi arbejder på at udgive et online forløb med udgangspunkt i bogen, så folk bliver holdt lidt mere i hånden og får et »commuity« at læne sig op ad i processen, men det er altså kun på tegnebrættet endnu, siger hun.

»Genstart dit arbejdsliv - Sådan designer du dit ideelle arbejdsliv« er udkommet i 2020. Forfatterne har udgivet den fra eget forlag, og den kan købes via hjemmesiden genstartditarbejdsliv.dk, hvor der også er adgang til ekstra materialer. Bogen fås også hos boghandlerne.

Vil hjælpe mennesker - Nu er vi ikke kun ude for at sælge bogen men vi også gerne i kontakt med virksomheder for at hælpe mennesker med at komme videre. Vi brænder egentlig for at gøre en forskel i forhold til i at genfinde det gode arbejdsliv, og vi tror oprigtig på, at det kan lade sig gøre, siger Rolf Bangsgaard.

- Dengang jeg blev fyret, lå jeg på min sofa i et år. Jeg havde alt muligt, som jeg kunne, men jeg kunne ikke selv se det. Her er et bud på, at man ikke skal stå alene med det, og hvis bogen bare kan hjælpe ét menneske op fra den sofa, så er det det hele værd, siger Sophie Dam.