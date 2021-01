Se billedserie - Det kan lyde rigtig hippieagtigt, men det er det ikke, for det handler om mod, siger forfatter Karen Tobiasen om budskabet i hendes nye bog om at skabe forandring. Foto: Kim Rasmussen

Ny bog: Du skal føle dig som administrerende direktør i dit eget liv

Når en virksomhed vil skabe varige forandringer, så begynder processen hos den enkelte medarbejder, mener Karen Tobiasen, forfatter til bogen »The Heart Revolution. Transform Your Life - Transform Your Business«.

Erhverv - 14. januar 2021 kl. 11:59 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

Frygtsomme tanker og samtaler med dig selv, holder dig tilbage, mens de kærlige tanker driver dig fremad. Det er et af budskaberne i forfatter og forandringskonsulent Karen Tobiasens bog »The Heart Revolution. Transform Your Life - Transform Your Business«, der udkom den 29. september.

Derfor begynder alle forandringer, både de personlige, og dem man ønsker at gennemføre i sin virksomhed, med det enkelte menneske og den enkelte medarbejder, forklarer forfatteren, der efter en lang, international karriere nu er sin egen CEO i konsulentfirmaet »Breathing Business« i Slangerup.

FAKTA Breathing Business

Konsulentvirksomhed, Slangerup.

CEO og stifter: Karen Tobiasen

Har arbejdet med og ledet HR, transformationsprocesser og kultur i en række virksomheder bl.a. SAP, Philips og Nordea.

Forfatter til »The Heart Revolution. Transform Your Life - Transform Your Business«, der udkom 29. september. Bogen er på engelsk.

Hjemmeside: karentobiasen.com Ti skridt på vejen Karen Tobiasen gennemgår i sin bog »The Ten Steps of Transformation« - et værktøj til transformation, hun har udviklet, hvor det første skridt handler om, at al forandring starter med en selv.

- Hvert eneste menneske har betydning, hver eneste dag har betydning, og første niveau handler om, hvad der foregår inde i mig selv. Alle de samtaler, der foregår inde i os selv, kan holde os tilbage. Tanker, følelser og behov står i vejen. Jeg kalder dem for støjtanker, forklarer Karen Tobiasen.

Tankerne skal vendes Det gælder om at vende de indre tanker fra frygt og begrænsninger til kærlighed og muligheder, fortæller hun videre.

- Man kan arbejde med sin mentale kapacitet og ændre de uproduktive tanker til produktive. De frygtsomme tanker holder en tilbage og de kærlige driver en fremad. Min bog handler om, hvordan man træner det på daglig basis, siger hun.

- »The Heart Revolution. Transform Your Life. Transform Your Business« er for dig og mig, hvor end vi er i en organisation, i livet eller i verden, siger forfatter Karen Tobiasen. Foto: Kim Rasmussen

Ved hjælp af metoden kan man flytte både sig selv og sin virksomhed fra at tænke i siloer til at samarbejde, fra ikke at turde fejle til at se fejl som læringspotentiale og fra et frygtsomt til et kærligsheds mindset.

Møde dagens muligheder Karen Tobiasen stammer fra Jylland men flyttede som ung til København for at uddanne sig til sygeplejerske. Der passede hun blandt andet døende aids-patienter og lærte fra sidelinjen, hvor vigtigt det er ikke at tage livet for givet men at møde hver dag med de muligheder, som den giver.

- Man skal være den administrerende direktør i sit eget liv. Der vil ske ting for en, men de fylder måske kun ti procent, de øvrige 90 procent, dem har man indflydelse på, siger hun.

Fra sygepleje til HR Hendes egen karriere er gået fra sygeplejen via en HD i økonomi og organisation til HR-branchen, hvor hun arbejdede med forandringer i store organisationer også internationalt hos it-virksomheden SAP, Philips og Nordea. Der var arbejdsopgaverne at designe, planlægge og eksekvere forandringer. Hos Philips var Karen Tobiasen ansvarlig for at drive virksomhedens kulturforandring sammen med virksomhedens 115.000 ansatte, og der blev lyttet til, at forandringer ikke kun skal foregå i bestyrelseslokalet.

10 skridt mod transformation It Starts with Me. Det starter med mig I Accept who I Am. Jeg accepterer, hvem jeg er I Strive for Meaning. Jeg søger efter mening. My Mindset Matters Most. Mit mindset betyder mest I am Free to Choose. Jeg er fri til at vælge I Learn Every Day. Jeg lærer hver dag. I Manifest Impact. Jeg gør en forskel We Listen to Serve the Whole. Vi lytter for at tjene helheden We Learn to Solve Sustatinably. Vi lærer at løse bæredygtigt We Act to Manifest Impact. Vi handler for at gøre en forskel - Jeg har set mange forandringsprocesser fejle, og det sker også i dag, for man skal have hele organisationen med. Når vi vil forandre noget, så skal vi tale et sprog, alle kan forstå, og man er lige så vigtig ude på fabrikken som i topledelsen, siger hun.

Stræb efter mening I forandringsprocessen handler det i høj grad at stræbe efter mening, og selv om det lyder hippieagtigt, når Karen Tobiasen taler om at flytte sig fra de frygtsomme begrænsninger ved hjælp af kærlighed, så er metoden ikke for »softies«, som hun kalder det.

- Det handler om mod. Om at turde forlade sin comfortzone og være usikker i en periode. Det, der ryster dig, forstærker dig, så kærlighed er mod, samarbejde, at lære af fejl og stræbe efter meningen, siger Karen Tobiasen og vender tilbage til, at det første skridt begynder med dig selv.

- Der sker intet, medmindre du er indstillet på at forandre dig, så det er en bog for dig og mig, hvor end vi er i organisationen, livet eller verden. Det handler om at tage de ti skridt stille og roligt og dagligt blive dygtigere og dygtigere til det, siger Karen Tobiasen.

- Den indre rejse, starter den ydre rejse, så vi skal tage alvorligt at menneskelig transformation skabe virksomhedens transformation. Det er den, der giver gløden til benzinen. En virksomhed har brug for at hver eneste medarbejder føler sig som administrerende direktør og driver virksomheden som var det ens egen, siger hun.

