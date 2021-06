53-årige Kim Hansen tiltrådte i marts som afdelingsleder hos Helms TMT-Centret i Ringsted, som importerer maskiner til blandet andet landbruget. Han kommer fra en stilling hos Nykredit Leasing.

Ny afdelingsleder vil ud over sengekanten

23. juni 2021

Hos Helms TMT-Centret, som er en af Nordens førende leverandører inden for rullende materiel og serviceydelser, har man taget det næste skridt for at gøre sig mere synlig på Sjælland. Helt konkret har man ansat Kim Hansen til en ny stilling som leder af virksomhedens afdeling i Ringsted for at løfte netop den opgave.

- Førhen var den daglige ledelse styret hos ejerne i Herning. Nu vil man gerne følge med markedets udvikling på Sjælland og for at gøre det, handler det om synlighed, tilstedeværelse og nærvær fra den daglige ledelse, så kunder, konkurrence og så videre kan mærke os. Det er det, jeg skal være med til at skabe. Før skulle vi slukke brande, nu vil vi gerne over sengekanten, siger Kim Hansen, der tiltrådte sin nye stilling i marts efter mange års ansættelse hos Nykredit Leasing.

Tilbage til branchen

- Det har været en fantastisk rejse og udvikling i Nykredit, men tiden har gjort, at alt, hvad der har med penge at gøre, er blevet meget langhåret, fordi der skal så meget dokumentation til. Det sad jeg og lavede, så fra at køre ud til folk og lave handler, var der langt mere kontorarbejde, fortæller han og fortsætter:

- Jeg kunne ride med på bølgen hos Nykredit, eller så skulle jeg noget andet. På et tidspunkt bliver jeg så spurgt af Kristian Helms (CEO og partner i Helms TMT-Centret, red.), om jeg kunne være interesseret i at blive afdelingsleder i Ringsted. Det er tilbage til maskinbranchen, som jeg er uddannet i og kan. Men for mig er det også at være hos en importer og ikke en forhandler, og det, synes jeg, kunne være spændende at prøve.

Ansættelsen af Kim Hansen er unik på mange måder for Helms TMT-Centret i Ringsted, for han er faktisk den første leder til afdelingen nogensinde.

Første afdelingsleder

- Den nye stilling dækker at være aktiv i salgsledet samt at have medbestemmelse over hverdagen, siger han og forklarer, hvad han vil bringe til bordet som ny afdelingsleder:

- Når man er en importørvirksomhed, så har kunden en forventning om, at man kommer til dem, der ved bedst. Så det er vigtigt, at vi vidensdeler, og får erfaring fra hverdagen, så vi alle bliver klogere. Alt hvad der har med vidensdeling og kommunikation at gøre, er vigtigt for mig. Vi skal lægge alt den knowhow, vi har til maskinerne, ind i hverdagen.

- Hvis en medarbejder synes, det går godt, men gerne vil mere, så skal vedkommende kunne det. Der skal være plads til den enkelte. Nu er afdelingen ikke så stor, så det har været rimeligt nemt at fange medarbejdernes opmærksomhed, og jeg synes, at vi har en god, fælles tilgang til, hvor vi gerne vil hen, bemærker han.

Ikke bange for udvikling

På den korte bane handler det for Kim Hansen om at få indfriet ejernes forventning om en tydelig og synlig DNA på Sjælland.

- Jeg har sagt ja til det, fordi jeg ikke er bange for udvikling og tilpasning. Det er det, jeg kommer fra hos Nykredit, og jeg befinder mig godt, når vi lykkes og sejrer. Jeg trives, når der kommer glade medarbejdere om morgen, og de er glade, når de kører hjem. Det er vigtigt for mig i bestræbelserne på at flytte noget, lyder det fra Kim Hansen som understreger:

- Jeg håber også, at jeg kan gøre en forskel ved at udbygge vores forhandlernetværk, så vi kan udnytte hinandens ressourcer endnu bedre.

Foruden sin tid hos Nykredit Leasing er Kim Hansen også tidligere elitefodboldspiller og har en træner- og ledelsesuddannelse (A-licens, red.) fra DBU.

- Fra det professionelle fodboldmiljø har jeg noget erfaring med på mandskabspleje og -behandling, og kan jeg bidrage med noget, der måske ikke hører branchen til, afslutter han.

Helms TMT-Centrets afdeling i Ringsted har til huse på Kærup Parkvej 15-17 og tæller lokalt syv ansatte. Virksomheden har også afdelinger i Herning og Aarhus. Man kan læse mere om virksomheden på helmstmt.com.