Ny Danske Bank-strategi skal sætte fokus på etik

Danske Bank har fredag skruet ned for optimismen i forhold til årets overskud, efter et tredje kvartal med færre indtægter. Samtidig har banken fremlagt en plan, der blandt andet skal sætte fokus på etik og hensynet til samfundet.

I strategien skriver banken, at den skal drive virksomhed "på en bæredygtig, etisk og transparent måde." Samtidig nævnes et hensyn til samfundet på lige fod med hensyn til aktionærer og kunder.

- Gennem stram omkostningsstyring, markante investeringer i digitalisering og i vores organisation samt disciplineret eksekvering af vores strategi arbejder vi målrettet på at blive en endnu bedre bank for alle vores interessenter: kunder, medarbejdere, samfundet og aktionærer, skriver topchef Chris Vogelzang i regnskabet.

Til TV2 News uddyber han, at han forventer, at banken de næste år skal skære i antallet af ansatte.

- I takt med at vi digitaliserer forventer jeg, at vi har færre ansatte i 2023 end vi har nu. Men det er for tidligt at sige hvor og hvornår, siger han til tv-stationen.

Bankens etik har de seneste år været i fokus efter en sag om formodet hvidvask gennem bankens estiske filial. Sagen fylder også stadig i regnskabet.

Banken skriver, at en af grundene til, at omkostningerne stiger, er voksende udgifter til det, der kaldes compliance. Det er udgifter forbundet med at sikre, at man overholder gældende regler og retningslinjer.

Stigende omkostninger og faldende indtægter til trods, kan Danske Bank stadig konstatere et overskud efter skat på omkring tre milliarder kroner for tredje kvartal.

Banken regner med et overskud, når året er omme, omkring 13 milliarder kroner. Da året startede, var håbet et sted mellem 14 og 16 milliarder kroner.

Samtidig er banken blevet pålagt af Finanstilsynet at lægge fire milliarder kroner til side i sagen om Flexinvest Fri.

Her solgte banken et produkt til tusindvis af kunder, selvom det vidste, at kunderne på grund af gebyrer måtte forvente at tabe penge på købet.