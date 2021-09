Ny Danbred-bestyrelse skal genskabe tillid efter krænkelsessag

Dermed bliver det også en hovedprioritet for bestyrelsen at genoprette tilliden til selskabet, siger den nye formand i en pressemeddelelse. Både til medarbejdere, leverandører, samarbejdspartnere og omverden.

- Jeg har, som alle andre, der har fulgt denne sag i medierne, den allerstørste sympati over for de krænkede kvinder og tager skarpt afstand fra det, der er sket, siger Andreas Lundby.

Flere kilder har fortalt erhvervsmediet Finans, hvordan det gennem flere år har været et tema i Danbred, at Thomas Muurmann Henriksen har vist interesse for yngre, kvindelige kolleger ved firmafester.

Efter en hurtig undersøgelse af en konkret fest, hvor direktøren havde været nærgående over for tre kvinder, konkluderede bestyrelsen, at der skulle sættes en stopper for Thomas Muurmann Henriksens "uacceptable adfærd".

Alligevel fik han lov til at fortsætte som direktør. Lige indtil han selv valgte at trække sig.

Ifølge en pressemeddelelse, udsendt af hovedpersonen selv, ville han ikke have, at hans person og de fejl, han havde begået, skulle komme til at skygge for Danbreds videre udvikling.

Efter lidt overvejelse var bestyrelsen pludselig enig i, at Thomas Muurmann Henriksen ikke skulle fortsætte som direktør.

Kort tid efter kunne Landbrug & Fødevarer, som ejer mere end halvdelen af Danbred, oplyse, at koncernen skulle have en helt ny bestyrelse oven på sagen.

I den nye bestyrelse skulle en række nye bestyrelsesmedlemmer samt en række medarbejderrepræsentanter have plads.

Danbred arbejder inden for grisegenetik. Virksomheden sælger avlsdyr og sæd til store dele af verden. Sidste år omsatte Danbred for 1,2 milliarder kroner.