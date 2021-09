Se billedserie De to tidligere kolleger og it-udviklere Peter Nissen og Jørgen Rasmussen overhørte en samtale mellem nogle advokater, der var frustrerede over opgaven med at holde styr på både fysiske og digitale dokumenter og så fik de ideen til det digitale skrivebord, Visiodocs. Virksomheden blev stiftet i 2018 og i 2021 blev Thomas Weldingh også medejer og CEO. Foto: Kenn Thomsen

Nu skal Visiodocs skaleres

Erhverv - 09. september 2021 kl. 14:11 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

Måske har du været i en retssal og set både anklager og forsvarer komme ind i lokalet med stakkevis af ringbind og tykke papirbunker med gule postit-lapper stikkende ud fra vigtige steder i teksterne.

Og måske har du undret dig over, hvordan de dog holder styr på alle de dokumenter og alt det materiale. Oftest foregår det indledende arbejde med, at alle papirerne ligger spredt ud over store skriveborde og måske endda også gulvet og andre flader, men da de danske domstole blev digitaliseret, så blev flere og flere dokumenter også digitale, og det skabte frustrationer blandt jurister, fordi hvordan skulle de nu håndtere de mange digitale dokumenter, når de skulle skabe sig overblik over en sag. Det var sådan en samtale mellem nogle frustrerede advokater, som stifterne af værktøjet Visiodocs overhørte, og så havde de ideen til en ny forretning.

FAKTA Visiodocs

Adresse: Skævinge

Stiftet i 2018

Ejere: CEO Thomas Weldingh , CTO Peter Nissen (stifter), COO Jørgen Rasmussen (stifter)

Produkt: Visiodocs er en online app, der gør det nemt at overskue detaljer spredt over mange dokumenter og navigere lynhurtigt i noter - uden at printe

Branche: Legaltech, innovative, digitale løsninger til advokatbranchen

Målgruppe: Alle, der arbejder med sager, som samler mange dokumenter. Jurister, advokater, patentadvokater, ejendomsmæglere, forskere, politikere, journalister, arkitekter, ingeniører og entrepenører

Lanceret i foråret i Danmark og Storbrittanien. Forventes lanceret i USA med udgangen af 2022.

Hjemmeside: Visiodocs.com Stiftet for tre år siden Visiodocs, der har virksomhedsadresse i Skævinge, blev stiftet i 2018 af it-udviklerne Jørgen Rasmussen og Peter Nissen. De havde arbejdet sammen, da de var ansat hos Contex A/S i Allerød og var begge eksperter i at udvikle software til at håndtere dokumenter. - De tænkte, at »det kan vi lave bedre«, og så udviklede de et digitalt skrivebord, fortæller Visiodocs CEO Thomas Weldingh, der kom til i 2021.

Overblik uden at printe

Thomas Weldingh har også arbejdet sammen med Jørgen Rasmussen og Peter Nissen i Contex, hvor han var vicedirekør med ansvar for salg og marketing. I dag ejer de hver en tredjedel af Visiodocs, hvor Thomas Weldingh har ansvaret for at markedsføre og sælge det nye værktøj.

- Visiodocs er en simpel online app, der gør det nemt at overskue meget information og navigere lynhurtigt i noter spredt ud over utallige dokumenter uden at printe. Det sparer omkostninger og skåner miljøet. Det digitale skrivebord kan også deles med andre, så det er et samarbejdsværktøj, for man behøver ikke slæbe papirer frem og tilbage, forklarer Thomas Weldingh, mens han viser værktøjets forskellige funktioner frem på sin skærm.

Åbner kontor i Allerød Visiodocs gik i luften før sommerferien, og indtil nu har de tre ejere arbejdet hjemmefra, men inden længe flytter de virksomheden ind i lokaler i Scandinavian Trade Building i Allerød.

- Når du skal sætte dig ind i store mængder informationer, så benytter du dig af »springende læsning«. I Visiodocs kan du samle noterne fra din læsning på en hurtig måde, så du sparer tid., forklarer Thomas Weldingh.

Understøtter GDPR-regler Værktøjet rammer lige ind i den rivende udvikling som netop nu sker i advokatbranchen indenfor det der kaldes »legal tech«. Systemet lever også op til alle GDPR-regler og understøtter »clean desk«-politikker, altså at dit skrivebord skal være ryddet, når du går hjem, som mange virksomheder kræver af deres medarbejdere, fordi de håndterer fortrolige dokumenter, men for travle advokater er det først og fremmest argumentet om, at de kan spare tid, der overbeviser ved præsentationsmøderne, fortæller direktøren.

- De yngre advokater er med på det med det samme, fordi de er vant til det digitale, mens de ældre kan have nogle vaner, som de har tendens til at følge, men de bliver interesserede, når vi fortæller, at de skal investere en time i at lære systemet, og så kan de spare to timers arbejde om ugen fremadrettet. Systemet kræver ikke træning og skal heller ikke installeres, så man kommer hurtigt i gang, lyder det.

Gratis version tilgængelig Visiodocs findes i tre versioner: en gratis, en personlig og en professionel. De to sidste koster henholdvis 8 og 15 euro om måneden. Systemet er udviklet med jurister og advokater som målgruppe, men kan også bruges af andre, der skal have overblik over store mængder af dokumenter som for eksempel forskere, politikere, journalister eller folk fra byggebranchen som arkitekter, ingeniører og entrepenører, som arbejder med udbudsmateriale.

: »I en ny virksomhed skal du prioritere alt benhårdt fra udviklingstimerne til markedsføringskronerne, så det er vigtigt at få prioriteret rigtigt.«

Laver alting selv Nu er udfordringen at udbrede kendskabet til det nye produkt, der foreløbig er lanceret i Danmark og Storbritannien, fortæller Thomas Weldingh.

- Starten i en iværksættervirksomhed er hård, for vi laver alting selv. Jeg har siddet med Youtube-videoer og lært, hvordan man bygger en hjemmeside. Jeg har lavet explainervideoerne og står for markedsføring blandt andet ved at række ud på Linkedin, siger Thomas Weldingh.

- Starten i en iværksættervirksomhed er hård, for vi laver alting selv. Jeg har siddet med Youtube-videoer og lært, hvordan man bygger en hjemmeside. Jeg har lavet explainervideoerne og står for markedsføring blandt andet ved at række ud på Linkedin, siger Thomas Weldingh.

Sparring fra erhvervshus Han er meget imponeret over, hvor meget materiale og hjælp, der kan findes på nettet og hvor langt man kommer ved at række ud i sit netværk, for de fleste vil rigtig gerne hjælpe. Stifterne af Visiodocs har også gjort brug af sparring med forretningsudviklerne fra Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden.

- Jørgen og Peter havde kontakt med erhvervshuset i starten, og nu har vi genoptaget kontakten, fordi vi har brug for støtte til udvikling af strategien. Visiodocs er et SaaS-produkt, (Software as a Service), og det betyder for eksempel, at de økonomiske nøgletal er anderledes end de forretninger, som vi tidligere har arbejdet med, siger Thomas Weldingh.

Kigger efter investorer De tre ejere har Visiodocs er nu også i gang med at kigge efter investorer.

- I en typisk startup er der brug for kapital fra en investor for at udvikle et produkt, og en investor stiller krav til, at der er det rigtige team. Vi har både teamet og produktet og har indtil nu selv finansieret udviklingen, så nu er vores store udfordring at få rigtig fodfæste ved at signe kunder op, så vi har en god traction inden næste fase, hvor vi gerne vil have en investor ind, så vi kan accellere forretningen hurtigt, siger direktøren.

- Med eksterne kapital kan vi skalere hurtigere, fordi vi får flere hænder og ekspertise. Vi er alle tre over de 50 år og har haft ledende stillinger, så vi er vant til at lede og drive et teknologiseskab. Vi vil gerne finde en investor med kloge penge. Det vil sige en, der er en aktiv spiller i de markeder, som vi adresserer. Det ideelle er en investor med en eller flere adgange til vores målgrupper, det vil accellerere forretningen hurtigere, siger direktøren,.

Vil ind i USA Hos Visiodocs håber de tre ejere, at virksomheden om et par år tæller 20 eller flere medarbejdere, herunder sælgere, der i slutningen af 2022 kan gå ind i markedet i USA, og at Visiodocs udvikles yderligere med de ideer til funktioner, som allerede nu ligger på den lange to-do-liste hos iværksætterne.