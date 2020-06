Se billedserie Her er Søren Hansen (bagerst) og Niklas Elfving fra MIdtsjællands Byggeservice i gang med at måle op hos en kunde. Privatfoto

Nu kan vinduerne blive skiftet i tide

Erhverv - 05. juni 2020

Midtsjællands Byggeservice A/S i Ringsted har valgt at have lidt ekstra fokus på udskiftning af vinduer i private hjem.

Firmaet, som klarer alle typer renoveringsprojekter inden for tømrer- og murerfaget, er en del af vindue-producenten Velfacs vinduesmesterordning. Herigennem er det blevet muligt at tilbyde konkurrencedygtige lån til private, der har behov for og ønske om at få skiftet vinduer og døre i boligen.

- Vi ser ofte, at folk venter et par år for længe med at få udskiftet vinduer, fordi de lige mangler de sidste 10.000 kroner til opgaven. Det har vi nu mulighed for at hjælpe med at løse via vores aftale med Resurs Bank, forklarer Niklas Elfving fra byggefirmaet.

Han har sammen med kollega Søren Hansen et ønske om at få gjort opmærksom på muligheden, da de begge nyder at udføre den del af tømrerarbejdet. - Det er samme princip som at lease en bil og kan eksempelvis betales over fire år. Vi kommer ud og giver et tilbud, og så får kunden et link fra os til banken, så de kan blive kreditgodkendt, forklarer Niklas Elfving.

Der er typisk seks til otte ugers leveringstid på et sæt nye vinduer, så Midtsjællands Byggeservice har mulighed for at montere dem umiddelbart efter, at de er blevet leveret til kunden.

- Vi får mange positive tilbagemeldinger fra vores kunder, når de nye vinduer har vist potentialet.

- Nye vinduer giver ofte et bedre indeklima i boligen, fordi de kommer med ventiler til at skabe den nødvendige ventilation. De er samtidig betydeligt sværere at bryde op for tyve, og så tager de en stor del af støjen fra nærliggende trafikårer, påpeger Niklas Elfving.

Han nævner også de mange nye features, som moderne vinduer er udstyret med.

- Det kan eksempelvis være vendbare vinduer på første sal, så de er lette at pudse udvendigt, tilføjer han.