- I det private erhvervsliv er der ikke på samme måde som i det offentlige krav om, at du tager en lederuddannelse, når du får lederansvar, men det er kompetenceudvikling, der giver større forståelse for hverdagens udfordringer og forhåbentlig også fører til større medarbejdertrivsel, så jeg har anbefalet uddannelsen til flere kollegaer, siger Karsten Schouw, der er servicechef hos Velux. Foto: Allan Nørregaard

Nu kan jeg gøre uddannelsen færdig

Karsten Schouw er servicechef hos Velux i Hørsholm, hvor han har ansvar for service og reklamation på Veluxprodukter.

- Jeg er oprindelig håndværkeruddannet. Jeg er elektriker og har uddannet mig videre til bygningskonstruktør i 2000. Uddannelsen til bygningskonstruktør havde en smule om ledelse men mest om ledelse på byggepladser. Da jeg fik flere medarbejdere her i Velux, så ville jeg gerne lære mere, men der er ikke så mange tilbud på lederuddannelse her lokalt, fortæller Karsten Schouw.

- Det er en kæmpe fordel, at uddannelsen ligger så centralt. Også når vi skal mødes i studiegrupper. De fleste bor lokalt, så vi skal ikke køre fra nord til syd for at mødes, forklarer han.