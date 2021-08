Nu kan du indstille kandidater til Nordsjællands Erhvervspris

Nogle har haft et hårdt år, for andre er det gået forrygende, men helt sikkert er det, at der findes mange gode kandidater til Nordsjællands Erhvervspris, og nu modtager Frederiksborg Amts Avis sammen med Nordea indstillinger til, hvem der skal være årets prismodtager i 2021.

FAKTA Frederiksborg Amts Avis og Nordea søger kandidater til Nordsjællands Erhvervspris 2021.

Prisen gives til virksomheder eller personer, der har skabt markante resultater gennem en årrække eller det seneste år.

Følgende kriterier skal opfyldes:

Forbedret beskæftigelsen i lokalområdet

Gennemført en markant forretnings- eller markedsudvikling

Øget indtjeningen og lønsomheden

Bidraget væsentligt til nye erhvervsaktiviteter i lokalområdet

Kandidater til prisen kan indstilles til Nordea, Erhvervscenter Sjælland Nord, Slotsgade 44, 3400 Hillerød - eller på mail til erhvervskundedirektør Jan Nielsen på j.n@nordea.dk. Ansøgningsfristen er 9. oktober 2021.

Indstillingen skal være motiveret og indeholde en kort beskrivelse af, hvorfor virksomheden er en god kandidat.

Sidste års vinder var virksomheden Chemometec i Allerød, der producerer celletællere til medicinalindustrien.

Vinderen af Nordsjællands Erhvervspris 2021 afsløres til november.

