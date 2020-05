Se billedserie Jesper Ternvalt og Flemming Rasmussen glæder sig til, at det nye bilhus står klar til august. Foto: Jens Wollesen

Nu får Køge endnu flere lækre biler

28. maj 2020 Af Lars Andersen

Nordicals erhvervsmæglere har hjulpet en af landets mest eksklusive bilforhandlere med køb af deres tredje showroom. Ejendommen ligger i Køge, der stiler efter at blive Sjællands største bilby.

Det er gået stærkt for Selected Car Group, siden de åbnede dørene til deres første forretning i 2017. Efter blot to år fordoblede de etagearealet i forretningen ud til motorvejen i Middelfart, og samme år åbnede de en forretning i Hellerup for at imødekomme leasingkunderne på Sjælland.

Nu kniber det igen med pladsen til biler i luksussegmentet, og derfor har den succesrige bilforhandler siden årsskiftet været på udkig efter en ny lokation til endnu en forretning.

- Jeg fik til opgave at finde den bedste lokation på Sjælland, og jeg var sådan set ikke i tvivl om, at jeg gerne ville åbne i Køge. Byen udvikler sig i en meget positiv retning i disse år med et stærkt erhvervsliv, mange nye projekter og et aktivt netværk blandt vores kundesegment, siger Jesper Ternvalt, der er forretningsfører hos den nordsjællandske bilforretning Max & Martin, som nu bliver en del af Selected Car Group.

- Vi vil gerne et trin op. Vi tror, det er fremtiden at kunne det hele, siger Jesper Ternvalt, der kom til Max & Martin for fire år siden.

Max & Martin er ifølge forretningsføreren både glade og stolte over at videregive aktiviteterne til Selected Car Group, og både han og makkeren, Flemming Mortensen, der har været i firmaet i 15 år, følger med sammen med det øvrige salgs- og værkstedsteam.

- Vi ser meget frem til at blive en del af Selected Car Groups helt unikke univers. Vi har været enormt glade for vores tid hos og med Max & Martin i Frederikssund, men Selected Car Groups ønske om at udvide deres aktiviteter på Sjælland har åbnet nogle muligheder for os, som vi hverken kunne lade passere eller sige nej til, forklarer Jesper Ternvalt.

Brugte lokal mægler Jesper Ternvalt fik som nævnt opgaven at finde et egnet sted til det nye bilhus, og han tog derfor kontakt til Nordicals Erhvervsmæglere, der har en forretning i Køge og via sit netværk i byen hjalp med at skabe dialog til sælgeren af en egnet ejendom.

Mogens Jersie Jensen har igennem mange år ejet og drevet Køge Caravan Center A/S, der har haft til huse på Tangmosevej. I 2012 brændte ejendommen ned til grunden og blev genopbygget, og derfor fremstår den i dag ny og moderne.

- Jeg var allerede i dialog med Mogens Jersie Jensen, der ønskede at gå på pension og derfor ville igangsætte en salgsproces, da Jesper kontaktede mig. Ejendommen er moderne indrettet og velegnet til bilcenter. Derfor var det helt oplagt at finde en køber inden for bilbranchen, hvor ejendommens stil og karakter gør den ideel til high end-segmentet, siger Kenneth Hansen, diplomvaluar og partner i Nordicals Sjælland.

Ejendommen på 5188 kvadratmeter blev solgt på få uger og er den største handel i Køge inden for brugersegmentet i de seneste 10 år.

Stærkt samarbejde

Erhvervsmægleren har en god relation til Køge Kommune og vidste, at der ligger en strategi om at blive blandt de største bilbyer i landet.

- Vi arbejder på en stærk relation mellem kommune, erhvervsliv og borgere og ved at hjælpe en attraktiv spiller i bilbranchen med at slå sig ned her, styrker vi den relation - mens vi passer vores arbejde, siger Kenneth Hansen.

I 2018 blev foreningen »Køge Bilby« stiftet. Visionen er, at »Køge Bilby« skal være omdrejningspunktet for al bilhandel i Region Sjælland. Og så skal foreningen hjælpe sine medlemmer til succesrige erhverv, blandt andet ved at igangsætte aktiviteter i »Køge Bilby«-regi og gennem en samlet markedsføring og identitet for foreningen.

Events skal styrke netværket Selected Car Group overtog ejendommen den 1. maj og har siden været i fuld gang med diverse tilpasninger, så forretningen efterlever virksomhedens krav til et stilfuldt og eksklusivt udtryk, når de efter planen åbner op for den første udstilling i starten af juni.

Hele det nye bilhus forventes klar til åbning ultimo august.

Der skal blandt andet etableres eksklusive møderum, og dele af 1. salen ombygges, så den kan fungere som showroom for de mange unikke investeringsbiler.

- Vi etablerer også et tip-top moderne værksted, der kan klare alt lige fra en Ferrari til en kassevogn, da vi har mange kunder med alle slags biler, siger Flemming Mortensen.

- Her tilbyder vi både erhversvaftaler samt fornuftige timepriser til private.

Derudover skal en del af stueetagen kunne huse forskellige events og mindre koncerter, både for egne og andre virksomheders kunder.

- Vores relation til Nordicals er blevet etableret under handlen her. Der har været en rigtig god kemi mellem Kenneth og jeg, og derfor har vi aftalt et fremtidigt samarbejde, hvor Nordicals vil have mulighed for at afholde kundeevents i vores nye bilcenter, siger Jesper Ternvalt.

Selected Car Group omfatter Selected Car Leasing, der formidler klassiske leasingbiler, Selected Car Investment, der formidler klassiske biler i investeringsøjemed, samt Selected Car Collection, der er en af Europas fineste bilsamlinger af sin art.