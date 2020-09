Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) mener, at de indefrosne feriepenge er en "saltvandsindsprøjtning" til den danske økonomi, der lider under coronakrisen.

Nu er tre ugers feriepenge klar til at blive udbetalt

Allerede fra tirsdag kan man gå ind og bestille tre ugers indefrosne feriepenge.

Det oplyser Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.

Et politisk flertal på Christiansborg blev tidligere på året enige om, at dele af de indefrosne midler kan frigives for at sætte gang i økonomien.

- Det er godt, at pengene nu kan begynde at komme ud og arbejde. Det er der behov for.

- Vi ved, at mange virksomheder har svært ved at få økonomien til at løbe rundt på grund af coronakrisen, og en saltvandsindsprøjtning kan være med til at få gang i hjulene og dermed redde arbejdspladser, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

Pengene vil blive udbetalt op til syv hverdage efter og beskattes som almindelig indkomst.

Man kan bestille pengene til udbetaling frem til 1. december.

- Det er frivilligt, om man som lønmodtager vil have feriepengene udbetalt, men jeg er overbevist om, at mange danskere vil hæve dem og bruge flere penge - gerne i danske virksomheder - til gavn for hele økonomien og dermed også arbejdsmarkedet, siger Peter Hummelgaard.

Ifølge ministeren drejer det sig om op mod 60 milliarder kroner, der kan komme til udbetaling.

Pengene kan søges udbetalt af godt tre millioner danskere.

Om og i så fald hvornår de sidste to ugers feriepenge skal udbetales er endnu ikke aftalt, men det skal partierne bag aftalen ifølge ministeren vende senere på efteråret.

De udbetalte feriepenge bliver ifølge ministeriet ikke modregnet i forsørgelsesydelser og kommer heller ikke til at påvirke muligheden for at blive berettiget til en offentlig ydelse.

Man kan anmode om udbetaling af de indefrosne feriepenge via hjemmesiden borger.dk, hvor man logger på med sit NemID.

Kort efter klokken 9 tirsdag formiddag var der en ventetid på op mod 40 minutter for at logge på hjemmesiden.