Nu er ledigheden lavere end før nedlukning sidste forår

Antallet af ledige er nu under niveauet i marts sidste år, da coronakrisen for alvor ramte landet.

Det er 173 færre end 8. marts 2020 - kort før at statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde 11. marts lukkede store dele af samfundet ned.

Det bremsede samfundet hårdt op, og flere brancher - blandt andet hotel, restauration og luftfart - blev hårdt ramt på levebrødet.

Men nu er vi ved at være tilbage på sporet, lyder det fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

- Vi har turdet investere os ud af krisen, og det har vi gjort ved at lave omfattende hjælpepakker og sætte gang i en række store investeringer - lige fra offentligt byggeri til udbetaling af feriepenge.

- Vi kan se, at mange af de ting har været med til at skubbe ekstra meget på, så vi på kort tid har kunnet få så mange i arbejde igen, siger ministeren.

Under coronakrisen har der i en periode været over 50.000 personer flere ledige sammenlignet med niveauet omkring nedlukningen i marts 2020.

Men især efter forårets genåbning, der er sket i etaper, er ledigheden raslet ned med i gennemsnit 435 færre ledige hver dag.

Men der er stadig brancher, der er underdrejede, og personer, der kæmper med at komme tilbage til arbejdsmarkedet.

- Vi kan se, at der er lokale forskelle rundt omkring. Et af de områder, der stadig er hårdt ramt, er luftfartsindustrien.

- Tårnby, Dragør og Billund kommuner har stadig meget højere ledighedstal, end de havde, inden vi blev ramt af coronakrisen.

- Derudover kan vi se, at København stadig er ramt på grund af nedgang i turismen, siger Peter Hummelgaard.

Der er også personer, som er blevet hårdt ramt af krisen, og som kæmper med at komme tilbage til arbejdsmarkedet.

- Vi er især nervøse for ufaglærte og faglærte seniorer, der risikerer at sidde fast i arbejdsløshed.

- Her kommer vi til at gøre nogle ekstra ting for at hjælpe dem ind på arbejdsmarkedet.

- Derfor forhandler vi lige nu med Folketingets partier om initiativer, der skal imødegå langtidsledighed, siger Peter Hummelgaard.

Blandt den gruppe, der betegnes som ledige i øjeblikket, er omkring 6000 personer tilmeldt en ordning for arbejdsfordeling. Den giver virksomheder mulighed for at fordele arbejdet blandt de ansatte, hvis der ikke er nok arbejde til at dække alle de timer, man egentlig er ansat til.

De ansatte får så en forhøjet dagpengesats i de timer og undgår til gengæld en fyreseddel.