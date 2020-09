Lanceringen af den nye elbil ID.3 er den største billancering hos Volkswagen nogensinde. Foto: Volkswagen

Nu er det tid til Volkswagens største billancering nogensinde

Af Anders Spanggaard I den kommende weekend kan danskerne stifte nærmere bekendtskab med Volkswagens nye elbil, der har fået navnet ID.3.

Både lørdag og søndag er der åbent hus hos VW forhandlerne i tidsrummet 11-16.

Den nye bil har været ventet med spænding hos forhandlerne af Volkswagen, og på forhånd er forventningerne til bilen ganske høje. I sin anmeldelse VW's nye elbil, som har fået navnet ID.3, kalder FDM's blad Motor bilen den vigtigste elbil i lang tid.

- Mærkets første elbil udviklet fra grunden, ID.3, er klar til kunderne, og Motor har i omegnen af Volkswagens hjemby i Nordtyskland kørt den første tur i modellen, der varsler en ny æra for VW, skriver Motor og fortsætter:

- ID.3 kører forrygende. Det vil sige præcist, behageligt og fuldstændig forudsigeligt. Særlig godt er, at bilens betydelige vægt på 1.800 kg er eminent kompenseret. Testbilen havde 19 tommer hjul, mens danske standardmodeller har 18 tommer. Er man til sportslig kørsel, vil man sætte pris på den eksakte 50:50-vægtfordeling mellem for og bag samt baghjulstræk. Så vil man måske også tilvælge progressivt styretøj.

Motoren, som VW selv har udviklet og bygger, yder 204 hk og giver en 0-100-tid på 7,3 sekunder. Det er rigeligt. Senere kommer en udgave med 146 hk (0-100 på 9,2 sekunder).

Filialchef Carlo Bendtsen, Volkswagen i Hillerød har store forventninger til mærkets nye elbil, som han forventer at skulle levere mange af.

- Det er en fantastisk velkørende bil, som rummer en masse finesser til gavn for føreren. Eksempelvis er den hele tiden online og er dermed konstant i Skyen. Det betyder jo, at alt er tilgængeligt hele tiden. Derudover kan du tale til den, når du vil have noget ændret under kørslen. Eksempelvis siger du bare: »Skru op for varmen«, hvis du ønsker, at der skal være lunere inde i vognen, fortæller en begejstret Carlo Bendt- sen.

Lang ventetid Hanne Eberhardt fra Humlebæk er 55 år og har kørt Volkswagen de sidste 20 år. Det sidste stykke tid i en Polo, med da hendes leasingaftale på den udløb i foråret 2020, tænkte hun, at nu var det tid til noget nyt, og noget grønnere.

Derfor skrev Hanne Eberhardt sig allerede i 2019 op som pre-booker på ID.3 elbilen.

- Jeg er generelt bevidst om at vi skal passe godt på miljøet, og gør det så vidt muligt også i hverdagen. Og her fylder bilen bare meget, for jeg bruger den til og fra arbejde hver eneste dag. Udover den miljømæssige fordel er der oven i købet et økonomisk aspekt og en »gevinst« ved at vælge en elbil. Lad os håbe, at det bibeholdes også fremover. Og så er der heller ingen motorlarm, fortæller Hanne Eberhardt.

Hun tilføjer, at ventetiden fra, at hun første gang meldte mig som pre-booker, til nu har været lang. Især de sidste fire måneder uden bil har været lidt lange.

- Men nu har min bil fået mange virkelig gode anmeldelser. Så nu glæder jeg mig bare helt vildt til selv at få kørt en masse kilometer i den og prøve alle de smarte ting, som bilen har og kan. Derudover glæder jeg mig selvfølgelig også til at bidrage til den grønne omstilling, som jeg synes, vi hver især bør bidrage til, hvor vi kan.

Og netop den danske bilpark er udset til at spille en ganske stor rolle i den grønne omstilling, hvor et bredt politisk flertal i Folketinget har givet hinanden håndslag på, at de vil reducere Danmarks CO2-udslip med 70 procent i 2030.

Men skal elbilen have en rolle at spille i den omstilling, er der ingen vej udenom, at elbiler skal være fritaget for afgift.

Ellers bliver de simpelthen for dyre til, at folk vil købe dem, mener filialchef hos Volkswagen i Hillerød, Carlo Bendtsen.

- Dernæst er det meget vigtigt, at der for alvor bliver skruet op for antallet af ladestandere. Det går ikke, at man etablerer 100 nye parkeringspladser, hvoraf kun de fire er med ladestander, pointerer Carlo Bendtsen.

Op til 400.000 kroner Med laveste udstyrsniveau koster ID.3 med det mindste batteri og 204 hk 275.000 kr. - så længe elbiler i det prisleje er afgiftsfritaget.

Springene opad er moderate, og den absolutte topmodel koster indtil videre 395.000 kr.

ID.3 med det mindste batteri, som først kommer næste år, kan køre 330 kilometer på en opladning, mens bilen med det største batteri kan køre 540 kilometer.