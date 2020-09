Nu er der bestilt 25 milliarder kroner i feriepenge

Der blev åbnet for at bestille pengene tirsdag morgen, og indtil videre har 1,15 millioner være inde og bede om at få pengene udbetalt.

Tirsdag var der kø i timevis for at komme ind på hjemmesiden borger.dk, hvor pengene skal bestilles fra, men onsdag eftermiddag er der ikke længere ventetid.

Det er op til 60 milliarder kroner, der kan blive udbetalt, men det er ikke forventningen, at alle udbetaler deres penge. I stedet kan man lade dem stå som en del af sin pensionsopsparing.

Feriepengene blev oprindelig indefrosset, da en ny ferielov blev indført, og de skulle egentlig opbevares, til folk gik på pension.

Der blev låst fem ugers feriepenge, og det er tre af ugerne, som kan udbetales nu.

En lønmodtager med en årlig indkomst på 400.000 kroner kan forvente at få cirka 17.000 kroner ind på kontoen, når der er betalt skat.

Folketinget har besluttet at udbetale penge for at sparke gang i forbruget under coronakrisen. Der går op til syv hverdage, fra man bestiller pengene, til de står på ens bankkonto.

Man vil kunne bestille pengene frem til 1. december. Hvis man ikke har gjort det, vil man først få pengene, når man går på pension.

Der skal forhandles om udbetaling af de to andre uger på et senere tidspunkt. Det tegner sig dog allerede et politisk flertal for at udbetale pengene.