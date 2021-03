Nu er Betalingsservice kommet på amerikanske hænder

Betalingsservice har fredag fået ny ejer, da amerikanske Mastercard har overtaget ejerskabet fra den danske virksomhed Nets.

Det oplyser Mastercard i en pressemeddelelse.

Nets og Mastercard blev i 2019 enige om en handel til 21,3 milliarder kroner, som ud over Betalingsservice har omfattet andre betalingssystemer hos Nets.

I mellemtiden har en række myndigheder skullet se på handlen. Den sidste knast har været EU-Kommissionen, som nu har givet sin endelig godkendelse.

EU-Kommissionen godkendte i august handlen på betingelse af, at den teknologi, der ligger bag betalingssystemerne, på licens til en anden virksomhed. Det er nu faldet på plads.

Kommissionens betingelse var grundet en bekymring for, at handlen ville svække konkurrence på markedet for betalinger.

Med købet overtager Mastercard 300 ansatte, der primært arbejder i København og Oslo.

Hos Mastercard har vicedirektør Peter Klein haft ansvaret for handlen, og han glæder sig over, at den er faldet på plads.

- Vi vil på ingen måde lægge skjul på, at i dag er en særdeles vigtig dag for Mastercard.

- Ikke mindst er vi meget bevidste om, at vi overtager ansvaret for vigtige tjenester for mange danskere og nordmænd, siger Peter Klein i en pressemeddelelse.