Nu ankommer du i elbil med stil

Erhverv - 26. marts 2021 kl. 12:32 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

Læringskurven har været stejl hos både sælgere og værkstedets ansatte hos Audi Hørsholm, for siden nedlukningen den 25. december 2020 og frem til den 1. marts har al kundekontakt foregået digitalt, men omstillingen er lykkedes over al forventning, fortæller filialchef Rasmus Albrechtsen fra sit kontor i Audis nyeste singlebrand bilhus i Danmark.

På trods af corona blev der i 2020 solgt flere biler end i 2019, og det har især været salget af elbiler, der har trukket omsætningsstigningen. Salget af elbiler er nemlig stedet med hele 141 procent i 2020 sammenlignet med 2019, mens salget af konventionelle benzin- og dieselbiler er mere eller mindre uforandret.

Som et led i den nye digitale tilgang til kunderne er åbningstiden for henvendelse på telefon og chat kl. 7-21 på hverdage Bæredygtighed tæller De nye bilafgifter, der trådte i kraft i slutningen af december og som styrer udenom de store afgiftsstigninger for både elbiler og plugin-hybrider, er en del af forklaringen men en anden er, at Audis kunder for alvor har taget bæredygtighedstrenden til sig, fortæller Rasmus Albrechtsen. - For mange signalerer de fire ringe i Audis logo en form for progressivitet og nu også bæredygtighed. Audi er langt fremme i den liga, hvor du viser, at du ankommer med stil men alligevel har taget stilling til, at du også ønsker at skåne miljøet, siger Rasmus Albrechtsen.

- Vi har også en del firmabilsbrugere, og vi kan mærke, at virksomheder stiller større krav om miljøvenlighed i forhold til at have elbiler eller hybridbiler i deres flåde, siger Rasmus Albrechtsen.

Kunderne er lokale Rasmus Albrechtsen beskriver Audi Hørsholm som et bilhus med mange lokale kunder. Bilhuset, der er et af Audis danske flagskibe, ligger i et priviligeret område med købestærke kunder, og de vil gerne købe dyre biler, selv om showroomet har været lukket ned i årets første måneder.

Og når det gælder elbiler, så står bilhusets stolthed og funkler ved indgangen. Det er Audis nyeste model, en metalgrå »e-tron GT«, der i følge FDMs biltester kan accellere hurtigere end en Ferrari, og det passer godt ind i den identitet, som en Audiejer gerne vil udstråle.

- I dag er alle biler gode biler, så det kræver en vis passion for mærket, så når du kører i Audi, har du aktivt valgt brandet til, siger han.

Kundernes behov Det er let at falde for de mange flotte biler, når man træder ind i showroomet, hvor modellerne står med kække tændte lygter for at vise de mange forskellige lygteversioner en Audi kan udstyres med, men for bilsælgerne hos Audi har de seneste måneders nedlukning også betydet at de ikke kunne dele begejstringen for de biler, som de skulle sælge gennem det talte ord, når kunderne trådte ind i forretningen. I stedet skulle begejstringen spredes gennem en mail, når kunderne blev kontaktet digitalt.

- Vi har ændret vores fokus fra salgsprocessen til købsprocessen. Nu spørger vi kunderne, hvad de har brug for, og hvordan de kunne tænke sig forløbet hen mod et køb. Kunderne kommer langt ved selv at opsøge oplysninger, så de sender ofte meget specifikek spørgsmål om at få svar på det, det eller det og først når de har fået tilfredsstilende svar, så vil de måske gerne ud på en prøvetur, fortæller Rasmus Albrechtsen og konstaterer, at en bilsælgers salgsproces indtil nu ikke har ændret sig de sidste 100 år, for der er kunderne kommet hen til bilhuset for at udse sig en ny bil, mens det nu er sælgerne, der må møde kunderne, der hvor de er.

Nye måder at sælge på - Vi vil gerne gøre det nemt for kunderne, men det har også været svært at agere for lukkede døre. Vi har skulle genskabe sælgerbegejstringen i forhold til den opgave, for hvordan får du følelser og begejstring ned på en mail, spørger Rasmus Albrechtsen.

Hos Audi Hørsholm har det betydet, at sælgerne har været på kursus i den digitale kundekontakt, og det at skulle lære nogle nye måder at sælge på har også betydet, at de ellers så selvsikre sælgere har mærket en vis usikkerhed.

- Sælgerne bliver altid målt benhårdt på deres performance, så de har måtte lære at det er ok ikke at være verdensmestre i alt og det er i orden at række hånden op og spørge efter hjælp. Hellere det end ikke at lykkes, fortæller Rasmus Albrechtsen.

Et stærkt team Omstillingsprocessen med digitale værktøjer, som teknikerne på værkstedet også har taget i brug, når de har ført online videosamtaler med kunderne for at vise, hvad der var slidt og hvad der skulle repareres, har dog også været en stærk teambuilding og perioden sejre er blevet fejret undervejs også på behørig virtuel vis, hvor medarbejderne har modtaget en kurv med lækkerier og så er der blevet hygget online.

- Teamfølelsen er vokset, fordi vi har stået meget igennem sammen, og medarbejderne skal have stor ros for at tage al besværet til sig, men som leder stiller sådanne udfordringer også krav til, at du tager dit eget »take« på tingene. Jeg plejer at sige, at mit speciale ikke er biler men mennesker, kunderne og kollegerne, og når man skal sælge på nye måder, så handler det om at holde hovedet koldt og sætte det lange lys på. At se mulighederne, for de er der, siger Rasmus Albrechtsen.