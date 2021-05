Nu åbner puljen til SMV:Digital

Puljen SMV:Digital åbner igen for ansøgninger fra små og mellemstore virksomheder. SMV'erne kan søge om et tilskud på op til 100.000 kroner til rådgivning om automatisering, digitalisering og e-handel, oplyser Erhvervsministeriet. Ved ansøgningsrunden til SMV:Digital i april var mere end 2000 virksomheder i kø, da puljen åbnede, så denne gang er ansøgningsproceduren ændret. Der åbnes for ansøgninger den 26. maj kl. 9.00 og der vil være åbent for ansøgninger både den 26. og 27. maj, hvorefter kvalificerede ansøgninger vil blive behandlet i tilfældig rækkefølge.