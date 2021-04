Novozymes starter året med fremgang i overskuddet

Den danske enzymkoncern Novozymes har haft en lille fremgang i overskuddet i starten af 2021.

Salget ender på 3,8 milliarder kroner, hvilket er nogenlunde på niveau med sidste år, mens overskuddet er øget med 70 millioner kroner til 885 millioner kroner.

Det viser regnskabet fra Novozymes, der fremstiller enzymer til alt fra vaskemidler til foder i landbruget.

- Jeg er tilfreds med den start, vi har fået på året, hvor covid 19-pandemien fortsætter med at skabe et usikkert miljø, siger administrerende direktør Ester Baiget i en kommentar til regnskabet.

Novozymes har haft en organisk vækst - fremgang i salget fraregnet udsving i valutakurser - på tre procent i første kvartal.

Novozymes sælger til en lang række industrier. I første kvartal er salget af enzymer til brug i føde- og drikkevarer gået frem, og det samme er enzymer til tekstilindustrien.

Novozymes skriver i regnskabet, at en del af selskabets kunder har købt mere ind end normalt for at undgå at løbe ind i en situation, hvor man mangler varer.

Til gengæld er salget af enzymer til bioethanol, der blandt andet bliver brugt i brændstof, gået tilbage.

Novozymes er målt på omsætning i top 50 over Danmarks største virksomheder, viser en opgørelse fra Børsen.

Virksomheden har omkring 6300 ansatte på verdensplan.