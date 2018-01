Novos it-udbryder får flere penge fra kunder uden for familien

- Vi afslutter et turbulent 2017 med et stærkt fjerde kvartal, så nu går vi ind i 2018 med ro i maven, siger topchefen Per Kogut i regnskabet for 2017, hvor et forlig med en kunde i oktober kostede NNIT 33 millioner kroner på driftsoverskuddet.

Regnes udgifter til forliget ikke med, steg omsætningen 5,5 procent og bundlinjen 9,8 procent, lyder det i regnskabet.

NNIT var indtil 2015 en del af medicinalgiganten Novo Nordisk, men blev udskilt som et selvstændigt selskab og børsnoteret i 2015.

En stor del af koncernens omsætning kommer fortsat fra Novo Nordisk, men NNIT står i stigende grad på helt egne ben.

Andelen af omsætning fra kunder uden for Novo Nordisk-koncernen var i 2017 57,3 procent sammenholdt med 55,2 procent i 2016, lyder det i regnskabet.

Og det kommende år kan byde på yderligere vækst.

Ifølge selskabets administrerende direktør, Per Kogut, er der flere kontraktmuligheder på vej. Han peger særligt på vækstmuligheder inden for internationale biovidenskabelige kunder.

- Vi udtaler os ikke om pipelinen, men hvis man skal tage den sådan i relative størrelser, så har vores pipeline aldrig været større, end den er nu, siger Per Kogut i et interview med Ritzau Finans.

I 2018 venter NNIT en omsætningsvækst på 4-7 procent og en overskudsgrad på omkring 10-10,5 procent. Overskudsgraden er et udtryk for, hvor stor en del af omsætningen, der bliver til overskud på bundlinjen.

- I 2018 handler det om at fortsætte med at fastholde, udvikle og transformere de kunder, vi har på dansk grund, men så i særdeleshed også at fortsætte salget til internationale life science-kunder, siger Per Kogut.

Han nævner i den sammenhæng, at selskabet har åbnet kontor i Shanghai - det andet i Kina - og i Bangkok i Thailand, hvilket skal hjælpe med at sikre vækst i den region.

- Det er fordi, vi tror på fremtiden, og at Asien også vil udgøre et stort marked for os fremadrettet, forklarer Per Kogut.