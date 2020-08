Novo tjener 22,5 milliarder på større salg af medicin

Et stigende salg har i første halvår været med til at give et større overskud hos Novo Nordisk.

Det viser halvårsregnskabet fra den danske medicingigant.

Samlet har Novo Nordisk i årets første seks måneder tjent 22,5 milliarder kroner. Det er en stigning på 12 procent i forhold til samme periode året før.

Bag den større indtjening ligger en voksende omsætning, der i forhold til første halvdel af sidste år er steget med otte procent til 63,9 milliarder kroner.

Novo Nordisk forklarer selv, at salgsvæksten i første halvår er positivt påvirket af kunders lageropbygning, der har været relateret til coronaudbruddet.

Det er dog primært i første kvartal, at kunderne for alvor har købt stort ind til deres lagre. I andet kvartal har kunderne nemlig igen nedbragt lagrene.

Fælles for første og andet kvartal er det, at færre patienter ifølge Novo Nordisk har startet ny behandling. Det har holdt salgsvæksten tilbage for første halvår.

Uanset er ledelsen tilfreds med den økonomisk udvikling, der har været i årets første seks måneder.

- Trods covid-19 er vi tilfredse med resultaterne i første halvdel af 2020 og med de fremskridt, vi har gjort i vores strategiske ambitioner, siger Lars Fruergaard Jørgensen, administrerende direktør hos Novo Nordisk, i en kommentar.