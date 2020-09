Novo med krav til leverandører: Brug kun grøn strøm fra 2030

For at nå målet vil Novo samarbejde med sine mange tusinde leverandører og dele ud af egne erfaringer med at indføre grøn strøm overalt i driften.

Tidligere i år er det lykkedes selskabet at indfri et mål om, at hele den globale produktioner af diabetesmidler foregår på grøn strøm.

Derfor vendes blikket nu mod leverandørerne. Det forklarer administrerende direktør i Novo Nordisk Lars Fruergaard Jørgensen.

- Udgangspunktet er, at 80 procent af al den CO2-udledning, der kommer fra de produkter, vi sælger, faktisk kommer fra leverandører.

- Derfor mener vi, at det giver mening for os at tage et medansvar for vores leverandørers CO2-udledning, siger han.

Mens Novo selv fremstiller den insulin, som diabetespatienter benytter, er der mange ting omkring produktionen, som Novo ikke selv står bag.

Eksempelvis bliver de hætteglas, hvor der kan kommes flydende insulin i, købt hos en leverandør.

Inden 2030 skal den leverandør altså sikre, at der kun er benyttet grøn strøm til at fremstille de hætteglas, som sælges videre til Novo.

Det danske selskab vil selv føre kontrol med leverandørerne, og om de lever op til miljøkravet.

- Vi laver opfølgning på leverandører årligt, hvor vi tjekker op på kvalitet og andre forhold som eksempelvis energi.

- De skal kunne dokumentere, at for den energi, der er brugt på at producere vores produkter, er der blevet købt en tilsvarende mængde CO2-neutral energi, siger Lars Fruergaard Jørgensen.

Kravet til leverandørernes forbrug af energi er ikke det eneste mål, som Novo arbejder med frem mod 2030.

Selskabet har i forvejen et mål om nul CO2-udledning fra al drift og transport senest i 2030.

Novo er en af de største insulinproducenter i verden. I alt har selskabet ansat mere end 40.000 personer på globalt plan.

Selskabet er målt på markedsværdi det mest værdifulde på den danske børs.