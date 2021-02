Novo Nordisk forventer i 2021 at øge omsætningen med 4-6 procent. Det svarer til et salg på op mod 133 milliarder kroner. (Arkivfoto)

Novo Nordisks overskud krydser 40 milliarder kroner i coronaår

Færre patienter end ventet begyndte behandling for diabetes under corona, men alligevel har Novo fremgang.

Coronakrisen har ikke for alvor ramt medicinalvirksomheden Novo Nordisk, der kommer gennem 2020 med fremgang over hele linjen.

Den danske medicinalkæmpe øgede overskuddet med 8 procent til 42,1 milliard kroner, viser regnskab.

Fremgangen skyldes delvist et højere salg, som er steget med fire procent til 127 milliarder kroner.

Selv om Novo har haft fremgang i 2020, er væksten dog negativt påvirket af coronakrisen.

Novo Nordisk skriver, at færre patienter har påbegyndt behandling med medicin i løbet af året.

- Vi er tilfredse med fremgangen på vores strategiske ambitioner i 2020 på trods af covid-19s udfordringer, siger administrerende direktør Lars Fruergaard Jørgensen i en kommentar til regnskabet.

- De økonomiske resultater afspejler salgsvækst på både de internationale markeder og i Nordamerika, hvilket er drevet af flere patienter, der bruger vores GLP-1-behandlinger (behandling inden for diabetes, red.), siger han.

Den helt store årsag til fremgangen er diabetesmidlet Ozempic, hvor salget er blevet næsten fordoblet gennem 202. Det er nu Novos bedst sælgende middel.

Det udgør omkring en sjettedel af det samlede salg hos Novo Nordisk.

Ozempic har den fordel for diabetikerne, at det kun skal tages en gang ugentligt modsat midlet Victoza, der tidligere har været den største sællert hos Novo Nordisk.

Der er også kommet en version af Ozempic i pilleform på markedet. Det solgte sidste år for knap to milliarder kroner.

Novo Nordisk er en af verdens største producenter af medicin, som diabetespatienter bruger til at kontrollere deres sygdom. Novo Nordisk er den virksomhed i Danmark, der tjener flest penge.

For 2021 forventer Novo Nordisk at øge omsætningen med 4-6 procent. Det svarer til et salg på op mod 133 milliarder kroner.