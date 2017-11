Novo Nordisk udvider laboratoriet i Kalundborg

Det er vanskeligt ikke at blive imponeret under et besøg på den store laboratorie-bygning på Stejlhøj, lige klos op ad hegnet ind til Novo Nordisk. Her har medicinalvirksomheden Novo Nordisk valgt at placere sit nye centrallaboratorium, som er på 6700 kvadratmeter, og den store bygnings skal kom på plads på blot 90 dage.

Byggeriet er et udtryk for, at Novo Nordisk-produktionen vokser, hvilket skabte behov for at udvide på laboratorie-området. Central-laboratoriet er opført, så det kan rumme 175 medarbejdere, og Novo Nordisk har sørget for at fremtidssikre sig yderligere. På østsiden af laboratorie-bygningen er der plads til at bygge et laboratorium af samme størrelse.