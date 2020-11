Novo Nordisk køber amerikansk selskab for 11 milliarder

Den danske medicinalgigant har i forvejen haft et samarbejde med Emisphere i en årrække, hvor man har brugt det amerikanske selskabs teknologi til at udvikle piller mod diabetes og fedme.

Blandt andet har man brugt teknologien til at udvikle diabetespillen Rybelsus, som er udråbt til at blive en af Novo Nordisks helt store sællerter i fremtiden.

Med købet får Novo Nordisk nu rettighederne til teknologi, som kan bruges til at udvikle piller.

- Købet af Emisphere giver Novo Nordisk fuldt ejerskab over teknologien, som med succes er blevet brugt under licensaftale til at udvikle Rybelsus, siger Mads Krogsgaard Thomsen, koncerndirektør for forskning og udvikling i Novo Nordisk.

- Vi har til hensigt at anvende og videreudvikle teknologien på nuværende og fremtidige aktiver med målet om at gøre flere orale lægemidler tilgængelige for patienterne, siger han i en meddelelse.

Novo Nordisk er Danmarks næststørste virksomhed målt på omsætning efter A.P. Møller-Mærsk.

Selskabet henter størstedelen af sine penge ved at sælge medicin til diabetikere.

Samtidig har selskabet en række produkter inden for behandling af blødersygdomme, væksthormonbehandling og hormonpræparater.

Novo Nordisk omsatte i 2019 for omtrent 122 milliarder kroner. Selskabets produkter bliver solgt i 170 lande.

Novo Nordisk har hovedkvarter i Bagsværd, men beskæftiger omkring 44.300 ansatte i omkring 80 lande. Af dem er cirka 16.500 i Danmark.