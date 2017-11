November har kostet Vestas-aktionærer 1,8 milliarder dagligt

Nedturen startede tidligt, da uro om nye skatteregler i USA satte aktien under pres. En uge senere bekræftede et regnskab investorernes frygt og gav aktien en kæberasler.

November har været en rærlig måned for Vestas-aktionærer. Gennemsnitligt har investorerne tabt tæt ved to milliarder kroner hver dag.

Tirsdag fortsætter faldet, og dermed er Vestas' aktier faldet med 31 procent, siden kalenderen viste den første.

Det svarer til, at der er barberet 37,3 milliarder af markedsværdien eller 1,8 milliarder kroner om dagen.

Regnskabet landede torsdag den niende november, og sendte aktien ned på dagen med små 20 procent.

- Vestas går ud og bekræfter, at der vil komme stigende konkurrence og lavere priser, hvilket vil give mindre indtjening i hele markedet.

- Det var det, som alle var bekymrede for forud for regnskabet, og man får fornemmelsen af, at Vestas er presset, sagde Anne Sophie Riis, børsmægler hos investeringsbanken ABG Sundal Collier, til Ritzau Finans på det tidspunkt.

Oven på det urovækkende regnskab har aktieanalytikere verden over da også nedjusteret deres kursmål - deres bud på en fornuftig pris på en aktie - markant.

Omkring 15 banker har sænket deres kursmål, senest Wall Street-ikonet Goldman Sachs, der sendte det ned fra 700 kroner per aktie til 480 kroner per aktie.

Problemet er grundlæggende, at kunderne skal vinde retten til at opføre vindmølleparker til markant lavere garanterede priser på den strøm, vindmølleparkerne vil producere.

Det giver pres på priserne for Vestas. På få år er priserne faldet med over 20 procent. Det var den tendens, der for alvor blev bekræftet i regnskabet.

Derudover er der muligvis nye skatteregler på vej i USA, et af verdens største markeder for vindenergi, der vil gøre det mindre attraktivt at opføre vindmøller.

Siden årets top i maj er Vestas blevet 49,4 milliarder kroner mindre værd.