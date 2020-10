Norwegians få fly i luften var næsten halvtomme

Ifølge selskabet er det et resultat af de rejserestriktioner, som myndighederne i forskellige lande har indført for at dæmme op for spredning af coronavirus.

Norwegians trafiktal for september viser, at selskabet fløj med blot en tiendedel af de passagerer, som selskabet fløj med i samme måned sidste år.

Det skyldes blandt andet, at Norwegian havde færre fly i luften. Norwegian havde i september over 90 procent færre flybilletter til salg end september sidste år.

De få fly, som Norwegian sendte i luften, fløj næsten bogstavelig talt halvtomme. Flyene havde en belægning på 52,8 procent.

Belægningen er et udtryk for, hvor stor en andel af flyets sæder, som selskabet har solgt billetter til.

Dermed var der i september 319.370 passagerer i Norwegians fly. Til sammenligning havde Norwegian med flere fly i luften 3,3 millioner passagerer i september sidste år.

Fordi der i løbet af året er stor forskel på, hvor mange der tager ud at flyve, sammenligner man oftest trafik med samme måned året før, hvor der var mere sammenlignelige forhold.

Ifølge Norwegians topchef, Jacob Schram, skyldes de ledige pladser i flyene i september i år svære vilkår for luftfartsbranchen i den nye coronavirkelighed.

- I september gik flere lande fra at være gule til at blive røde. Vi ser, at det påvirker efterspørgslen umiddelbart, når myndighederne indfører nye og strengere rejserestriktioner, siger han i en meddelelse.

- Vi tilpasser løbende ruteudbuddet til situationen, men de hyppige ændringer i myndighedernes rejserestriktioner gør det meget svært at planlægge, både for os og for kunderne. Hvis vi kigger fremad, er denne krise på ingen måde ovre.

Skandinaviens andet store luftfartsselskab, SAS, kommer med sine trafiktal onsdag.