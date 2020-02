Norwegian lukker ned for sine langdistanceruter ud af København som led i en plan om igen at få overskud. (Arkivfoto)

Norwegian skærer kraftigt ned: 15 procent færre billetter i år

Som led i plan om at få overskud i 2020 vil Norwegian sænke antallet af udbudte billetter markant.

Der vil være markant færre flybilletter til salg hos Norwegian i 2020.

Norwegian er i gang med at vende skuden efter et par økonomisk svære år, og som led i den plan vil selskabet i år sænke antallet af billetter med 13-15 procent.

Det oplyser selskabet i sit årsregnskab, der er offentliggjort torsdag morgen.

Tidligere har Norwegian varslet, at planen var at skære med ti procent.

Det norske selskab nævner ikke konkret, hvor de rejsende vil mærke ændringerne.

Tidligere har flyselskabet blandt andet varslet, at det lukker sine langdistanceruter ud af København.

Det betyder, at man ikke længere kan flyve med Norwegian direkte til USA og Thailand fra hovedstaden. Det samme vil gælde flyvninger fra Stockholm.

Tiltaget med at skære ned er en del af det spareprogram, som det norske selskab har haft i søen det seneste år.

Det overordnede mål er, at fokus skal skiftes fra vækst til lønsomhed.

Tiltagene skal rette op på Norwegians slidte finanser. Selskabet har efter en lang årrække med hidsig vækst kæmpet med pressede resultater og en høj gæld.

Der er blevet lukket ruter og baser, fly er blevet solgt, og leverancer er udskudt.

Norwegian skriver i regnskabet, at de færre billetter også hænger sammen med flyveforbuddet for flytypen Boeing 737 MAX, som ikke må flyve, da det har involveret i to flystyrt i 2018 og 2019, der kostede 346 mennesker livet.

Norwegian har 18 fly af typen, der har været holdt på jorden i 11 måneder.

Det norske flyselskab har i år indrettet sit sommerprogram, så man kan klare sig uden de 18 fly.

Flyselskabet håber dog, at flyene igen vil være på vingerne i september.

I 2019 fik selskabet et underskud på 1,2 milliarder kroner. I 2020 er målet et positivt resultat.