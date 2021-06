Geir Karlsen er blevet udpeget som ny administrerende direktør i Norwegian. Han har hidtil været ansvarlig for finanserne i selskabet. (Arkivfoto)

Norwegian siger farvel til topchef - afløser er fundet

Norwegian har sagt farvel til sin topchef og fundet en afløser internt.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra det norske luftfartsselskab mandag.

Den nye topchef - eller administrerende direktør - er Geir Karlsen. Han har hidtil været finansdirektør i Norwegian.

Geir Karlsen tager over for Jacob Schram, der efter beslutning af bestyrelsen er stoppet i selskabet.

- Jeg er glad for at kunne annoncere, at Geir Karlsen på bestyrelsens opfordring har accepteret jobbet som administrerende direktør i Norwegian, siger bestyrelsesformand Svein Harald Øygard.

- Karlsen har med succes stået i spidsen for den finansielle rekonstruktion af Norwegian og har kompetencerne, fokusset, tilliden og dedikationen, som gør ham til det bedste valg som topchef, tilføjer formanden i pressemeddelelsen.

Afskeden med den nu forhenværende topchef Jacob Schram sker, efter at Norwegians bestyrelse søndag har stemt for at afslutte hans ansættelse.

Det fremgår ikke direkte af pressemeddelelsen, hvad der er årsag til afskeden med den nu tidligere topchef.

Jacob Schram har ret til ni måneders opsigelse og vil derfor arbejde på fuld tid med at støtte bestyrelsens arbejde frem til 31. marts 2022.

Derefter får han et gyldent håndtryk bestående af 15 måneder med fuld løn.

- Bestyrelsen har forsøgt at bringe fratrædelsesgodtgørelsen til et niveau, der reflekterer de udfordringer, industrien befinder sig i, men det lykkedes ikke at nå frem til en aftale, står der i pressemeddelelsen.

Norwegian vil nu indlede arbejdet med at finde en ny finansdirektør til at afløse Geir Karlsen på den post.