Norwegian lukker kriseår med endnu et stort passagerfald

Som det var tilfældet i størstedelen af 2020, så fløj Norwegian også i december med færre passagerer, end det normalt er tilfældet.

I alt fløj det norske luftfartsselskab med 129.664 kunder i den sidste måned af året. Det var et fald på 94 procent i forhold til samme måned året før.

Det oplyser Norwegian i en pressemeddelelse.

Med decembers passagertal kan Norwegian se tilbage på et 2020, hvor der i alt er fløjet med 6,9 millioner passagerer. Det er en nedgang på 81 procent på bare et år.

Årsagen til det store fald i passagertallet er coronapandemien, der har givet en lavere efterspørgsel på at flyve siden marts sidste år.

Det samme har de restriktioner og rejseanbefalinger, som pandemien har ført med sig.

- Pandemien har fortsat en stærkt negativ indvirkning på vores drift, hvilket den har haft siden marts sidste år.

- Norwegian var på vej mod et positivt resultat for 2020, men i stedet blev det et meget udfordrende år, hvor vi blev kastet ud i vores livs kamp, siger Jacob Schram, koncernchef i Norwegian, i pressemeddelelsen.

Allerede før coronapandemien var Norwegian i økonomisk uføre. Den situation er kun blevet forværret af pandemien.

Så sent som i december stemte Norwegians aktionærer for en redningsplan, som kan være med til at sikre selskabets fremtid.

Redningsplanen går blandt andet på at sælge aktier for fire milliarder norske kroner og muligheden for at omdanne gæld til aktier.

Selv om fremtiden for Norwegian fortsat kan være omgærdet af usikkerhed, og der oveni var en lav efterspørgsel i december, så glæder selskabets topchef sig over, at bookingerne over jul og nytår var positive.

Han fortæller også, at selskabet har tilpasset aktivitetsniveauet efter den situation, som det står i.

- Nu gør vi alt, vi kan, for at Norwegian skal komme styrket og mere konkurrencedygtig ud af krisen med en ny finansiel struktur, en tilpasset flådestørrelse og et forbedret tilbud til vores kunder, siger Jacob Schram.

I øjeblikket flyver Norwegian kun i Norge og Danmark.

Til sammenligning fløj selskabet før coronapandemien til fjernere destinationer som USA, Asien og Sydamerika.