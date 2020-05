Norwegian led tab i milliardklassen i første kvartal

Da udbruddet af coronavirus begyndte at sprede sig til Europa i marts, styrtdykkede det norske luftfartsselskab Norwegians passagertal med 40 procent - og det har trukket hele selskabets regnskab for første kvartal ned.

Over de tre måneder tabte Norwegian 2,24 milliarder danske kroner før skat.

Antallet af passagerer i første kvartal lå på lidt over fem millioner, mens det i samme kvartal året før lå på 8,12 millioner. Dermed tabte selskabet mere end hver tredje passager.

Selskabet lægger i regnskabet ikke skjul på, at coronaudbruddet har betydet voldsomme omvæltninger for Norwegian.

- Covid-19-udbruddet fulgt af myndighedernes restriktioner på rejser og et fald i efterspørgsel har ført til, at de fleste af selskabets fly holdes på jorden samt midlertidige fyringer af en betydelig del af selskabets ansatte, mens selskabet går i hi, skriver Norwegian.

Da første kvartal udløber med marts, er effekten fra april og maj ikke med i regnskabet for første kvartal.

Derfor er en del af selskabets kommentarer til regnskabet også rettet mod den tid, der kommer efter første kvartal i stedet for om resultaterne og konsekvenserne af de tre måneder, der er aflagt regnskab for.

- For nuværende er selskabet ved at tilpasse situationen og er i en proces af restrukturering, hvilket inkluderer en ny strategi og en opdateret forretningsplan, skriver Norwegian.

20. maj kunne Norwegian oplyse, at den har fået vedtaget en redningsplan, der betød, at Norwegian opfyldte den norske stats krav for at få økonomisk hjælp.

Den norske stat garanterede blandt andet lån for to milliarder kroner til Norwegian, hvilket har sikret gunstige lånevilkår for Norwegian.

Et af kravene fra den norske stat var, at Norwegian fik flere penge på kistebunden.

De penge blev skaffet ved at sælge nye aktier - hvilket først skulle godkendes for de aktionærer, der allerede var i Norwegian og dermed måtte acceptere en nedgang i deres andel af aktier.