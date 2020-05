Jacob Schram, administerende direktør hos Norwegian, kan glæde sig over stor interesse for selskabets aktier. (Arkivfoto)

Norwegian henter flere hundrede millioner på salg af aktier

I salget af nye aktier har Norwegian oplevet, at der var større interesse, end der var aktier til salg.

For at hente frisk kapital har Norwegian sat en masse nye aktier til salg.

Dem har der været så stor interesse for, at de har været overtegnet. Det oplyser det norske luftfartsselskab i en meddelelse til den lokale fondsbørs.

Når aktier er overtegnet, betyder det, at der er interesse for at købe flere aktier, end der er til salg.

Dermed kunne Norwegian umiddelbart have hentet flere penge, end selskabet havde håbet på.

Af meddelelsen fremgår det, at der er solgt nye aktier for 400 millioner norske kroner.

Det var i den øverste ende af det interval på 300 til 400 millioner norske kroner, som Norwegian regnede med at sælge nye aktier for.

Salget af nye aktier er en del af en redningsplan, som skal styrke økonomien i det trængte luftfartsselskab.

Planen blev for nylig godkendt af obligationsejere, leasingselskaber såvel som aktionærer. Det var nødvendigt for at kunne gå videre med planen.

Selskabet har før fortalt, at obligationsejere, som ejer virksomhedsobligationer i Norwegian, havde givet tilsagn om at tegne en betydelig del af de nye aktier.

Derfor er det formentlig også obligationsejere, der har været med til at købe de nye aktier.

Norwegians redningsplan skal overordnet set sikre så mange penge i kassen hos selskabet, at det bliver til at komme levende igennem coronakrisen.

Ved at styrke egenkapitalen får Norwegian mulighed for at få økonomisk støtte fra den norske stat, som alt andet lige gør overlevelsesmulighederne endnu bedre.

Redningsplanen kommer også til at ændre selskabets ejerstruktur markant.

Fra at aktionærerne, herunder privatpersoner, har ejet hele selskabet, vil langt størstedelen være ejet af obligationsejere og leasingselskaber.

Ændringen skyldes især, at obligationsejere og leasingselskaber får konverteret penge, de har til gode hos Norwegian, til nye aktier.