Norwegian giver kreditorer sidste tilbud i redningsaktion

Det kriseramte flyselskab Norwegian har givet et "sidste tilbud" til sine kreditorer, der skal besvares senest 23.00 torsdag aften.

Tilbuddet drejer sig i bund og grund om, at en stor del af de lån, kreditorerne har givet til selskabet, skal konverteres til aktier.

Til gengæld får kreditorerne en delvis førsteret på at tegne aktier, hvis der kommer flere kapitalforhøjelser.

Det vil fjerne gælden, Norwegian har, og øge egenkapitalen, således at selskabet kan få kriselån fra staten.

Om kreditorerne er villige til at tage det skridt, kan potentielt afgøre flyselskabets fremtid, fordi et ja ville betyde, at Norwegian kan få hjælp fra den norske stat.

Tirsdag meldte Norwegian ifølge NTB, at flyselskabet vil omgøre 50 procent af lånene til aktier. Oprindeligt havde de meldt ud, at det skulle ske med 60 procent af lånene.

Ifølge Jacob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank, er det liv eller død for Norwegian.

- Det i den grad en nervepirrende proces, der er i gang. Hvis man ikke kan gennemføre denne del af planen, er man på spanden.

- Nogle af kravene, der er blevet offentliggjort, handler også om, hvor lang tid der må gå, før man må begynde at sælge aktierne igen, hvis forslaget bliver gennemført, siger Jacob Pedersen.

Flyselskabet har været ekstremt hårdt ramt af coronakrisen og varsler både flere fyringer og underskud.

Flytrafikken over store dele af verden står helt stille, og det har kostet hårdt på den økonomiske front hos selskaberne.

