Norwegian går på vågeblus og sender 7300 ansatte hjem

Det norske lavprisselskab Norwegian fortsætter sin kamp for at overleve det drastiske fald i flytrafikken som følge af europæiske og andre regeringers tiltag mod spredningen af coronavirus.

Det betyder, at Norwegian mandag skruer op for aflysningerne, således at kun 15 procent af selskabets flyvninger er tilbage i kalenderen. De resterende 85 procent er aflyst.